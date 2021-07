“Quería agradecer estos dos años aquí al club, la dirección y al presidente por la confianza que tuvieron en mí. Por haberme hecho llegar al club de mi vida, y ahora toca separar caminos por un año, y que sea un hasta pronto, que es como lo siento. Gracias al sportinguismo por estos dos años”. Así comenzó Manu García su rueda de prensa de despedida como jugador del Sporting, tras hacerse oficial su cesión al Alavés por una temporada, al ejecutar el mediapunta una cláusula de su contrato que le brindaba la posibilidad de salir cedido a un club de Primera, como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Decisión de irse y ampliación de contrato. “Estoy feliz, porque estaré un año más vinculado al Sporting. La decisión es por mi interés en seguir creciendo, es el paso que me toca dar. Tengo la ilusión de la nueva etapa, pero la pena de cerrar este ciclo en casa”.

El Alavés antes que el Anderlecht. “La confianza que me transmitió el club, por ser un estilo de juego que me viene bien, y mis ganas de estar en Primera. Todo ayudó a que fuera esa la decisión de irme al Alavés”.

Valoración paso por el Sporting. “Ha sido agridulce. Me esperaba pelear por las cosas bonitas como las de este año hasta el final. Queríamos meternos en ese play-off, que era difícil, pero demostrarnos que había equipo para pelearlo. Y siento rabia por no poder ver El Molinón lleno en este año tan bonito. Tuve la suerte de jugar con la gente delante durante unos seis meses y me veo con la espinita de no haber podido disfrutar más de la afición.

Regreso a Gijón a corto plazo. “Es una cesión de un año. Ojalá las cosas salgan bien y pueda volver a disfrutar de partidos como rojiblanco en El Molinón”

Segunda vez que deja Mareo, sensaciones. “Es diferente a la anterior. Esta cuesta un poco más, por todo lo que significaba volver a casa, y todas las ganas de que el club volviera a donde se merece. Pero me voy muy agradecido y tras cumplir mi sueño de jugar en el primer equipo del Sporting.

Futuro del Sporting. “Siempre parece cuando empieza la temporada que es un todo un desastre y todo está mal. El último año el equipo peleó hasta el final, estuvo a un pasito de conseguir pelear por el ascenso. Este año seguro que el Sporting tendrá un equipo más que competitivo y peleará por los objetivos”.

Sensaciones estos dos años, presencia con España y Juegos Olímpicos. “Podían haber ido las cosas mucho mejor. El año lo merecimos, pero se nos escapó en el último momento. Estoy orgullosos de haber participado con la Selección y haber debutado con la Absoluta. Lo de los Juegos Olímpicos era muy complicado. Así que a pasar página y seguir peleando”.

Brote covid y consecuencias para jugar el play-off. “La época en la que hubo gente que no estuvo el equipo compitió y se sacaron la mayoría de los puntos. El equipo siguió compitiendo todas las jornadas. El momento más doloroso ha sido ese final cruel, con ese último partido en El Molinón, que no nos lo merecíamos”.