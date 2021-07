Manu García se decide por la cesión al Alavés: “Que sea un hasta pronto”

Manu García jugará finalmente cedido en el Alavés. La opción de salir cedido al conjunto vitoriano se ha impuesto a la propuesta de fichaje del Anderlecht de Bélgica. El mediapunta rojiblanco, que se convirtió hace dos veranos en el traspaso más caro de la historia del Sporting, hace así efectiva la cláusula de su contrato, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, que le permitía salir cedido a un club de superior categoría. Y como estipula su contrato, con la cesión amplía un año más su vinculación con el club rojiblanco, con un contrato que se extenderá hasta 2025.

“Espero que sea un hasta pronto”, reconoció ayer Manu García durante su rueda de prensa de despedida del Sporting a última hora de la mañana, instantes antes de viajar a Vitoria. “Esta decisión la tomo por interés en seguir creciendo, es el paso que me toca dar, pero estoy feliz, porque estaré un año más vinculado al Sporting”, reconoció el futbolista.

Manu García no había comenzado la pretemporada con el Sporting esta semana, debido a que el club le había dado permiso para ausentarse hasta que se resolviese su futuro, con vistas a poder aligerar la masa salarial. El jugador también contaba con una oferta del Anderlecht, que le seducía, debido a la presencia de Vicent Kompany en el banquillo, con el que coincidió en su etapa en el Manchester City. El conjunto belga pretendía hacerse con sus servicios en propiedad. Pero finalmente el futbolista se ha decantado por la opción de jugar cedido en el Alavés, club en el que ya militó. “La confianza que me transmitió el club, por ser un estilo de juego que me viene bien, y mis ganas de estar en Primera, todo ayudó a que fuera esa la decisión de irme al Alavés”, expuso el futbolista sobre los motivos por los que los vitorianos le ganaron la partida al Anderlecht. “Ojalá las cosas salgan bien y pueda volver a disfrutar de partidos como rojiblanco en El Molinón”, explicó sobre su deseo de poder volver a jugar con el Sporting la próxima temporada, una vez que finalice la cesión.

Manu García, formado en la cantera del Sporting, regresó en 2019 a Gijón tras pagar el club 4 millones de euros al Manchester City. En estas dos temporadas ha disputado 75 partidos en LaLiga y uno en la Copa del Rey. Además, ha sido citado en varias ocasiones con la selección española sub-21. “Ha sido agridulce. Me esperaba pelear por las cosas bonitas como las de este año hasta el final. Las cosas podían haber ido mejor”, admitió.

Al jugador le queda la espina clavada de no haber logrado el ascenso estas dos temporadas. Se despide además tras rozar la última temporada el play-off y verse afectado por un brote de covid en el vestuario, una circunstancia a la que el jugador se refirió por primera vez desde el pasado mes de enero. “No creo que nos afectase. La época en la que hubo gente que no estuvo el equipo compitió y se sacaron la mayoría de los puntos”, comentó. “El momento más doloroso ha sido ese final cruel, con ese último partido en El Molinón, que no nos lo merecíamos”, indicó cuestionado sobre si había sido más amargo salirse del play-off o el impacto del virus en el vestuario.

De un regreso ilusionante al segundo adiós

En 2013 el Manchester City reclutaba a un joven Manu García de 16 años desde Mareo. Seis años después regresó a Gijón, en medio de una gran expectación, tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del club. Pero ayer Manu García se despidió por segunda vez del Sporting. “Esta cuesta un poco más, por todo lo que significaba volver a casa y todas las ganas de que el club volviera a donde se merece. Pero me voy tras cumplir mi sueño de jugar en el primer equipo del Sporting”, apuntó.