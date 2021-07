Lorenzo del Pozo, readaptador de la selección: “Con tanto asturiano, llamamos guaje a Busquets y a Pedri”

Lorenzo del Pozo (Gijón, 1970) descansa en Ávila, en la Sierra de Gredos, tras una Eurocopa muy intensa con España, en la que ha sido su primera experiencia en un gran torneo como readaptador de la selección. El verano aún no ha acabado para él, ya que por delante tiene otra cita importante: los Juegos Olímpicos en Tokio.

–Cuando hoy vea la final de la Eurocopa por la televisión, ¿qué se le pasará por la cabeza?

–Que por juego, merecimiento y ambición deberíamos estar ahí.

–¿Duele mucho más quedarse fuera por una tanda de penaltis?

–Es lo más cruel. Si te pierdes una final porque te ganaron justamente, tienes que reconocer el mérito de los otros. Pero jugamos mejor, lo teníamos ahí y lo perdimos.

–¿La mayor satisfacción ha sido volver a enganchar de nuevo a todo el país con la selección?

–Luis Enrique y el equipo técnico sabían que ese era el camino, aunque costase al principio. Ha sido bonito ver cómo gran parte del país se ha enganchado a la selección, después de que los últimos años hubiera algo de distancia. Y eso que tuvimos todas las dificultades posibles: el coronavirus de Busquets, un falso negativo de Diego Llorente, los entrenamientos en burbujas... Temimos que tuviéramos que irnos para casa sin jugar por el coronavirus.

–¿Qué resaltaría de Luis Enrique en esta Eurocopa?

–Es una persona con un carisma excepcional, un director de orquesta bárbaro. Podemos pensar que es un genio en la gestión y los aspectos técnicos y tácticos, pero destacaría su normalidad. Tiene mucha fortaleza mental. Es un líder nato, su método funciona y confianza.

–¿Se vive de una forma mucho más especial la Eurocopa rodeado de asturianos: Joaquín Valdés, Óscar Celada, Juanjo González...?

–Es algo único. Al final acabas llamando guaje a Busi y a Pedri. Es un motivo de orgullo que se nos ponga a Asturias en el mapa, una región un poco marginada.

–¿Cómo afecta el covid a la planificación física?

–Hacer grupos de tres es para una preparación física de acondicionamiento, pero no de mejora. Se pierde especificidad. Y el jugador que tiene la mala suerte de dar positivo lo pasa mal. A Busquets le mandaba todos los días tarea para hacer en el jardín de su casa y hablaba con él tres veces. Tenía incertidumbre y ansiedad por dar negativo lo antes posible.

–¿Cómo ha visto a los jugadores en esta Eurocopa, en un año con menos descanso?

–Hemos priorizado la autonomía y la capacidad de autoconocerse los futbolistas. Muchas veces en los clubes se imponen cosas, mientras aquí se sugieren. Aunque todos los equipos han llegado muy justos, en nuestros casos creo que hemos estado a un nivel físico altísimo, aun jugando tres prórrogas.

–Y casi sin solución de continuidad llegan los Juegos Olímpicos, en los que algunos repetirán. ¿Están capacitados?

–Sin duda van a dar lo máximo. Pero tengo claro que muchas veces al físico lo gobierna la cabeza. Luis de la Fuente seguro que los va a motivar mucho.

–Ha sido la Eurocopa de Pedri. A sus 18 años, ¿qué destacaría de su potencial?

–Es impresionante. Pensamos siempre qué come ese chaval para tener esa capacidad de recuperación tan grande. Sorprende por ser capaz de presionar, correr, crear, pensar y dar soluciones en el juego. Será de los grandes. Luis Enrique no regala halagos, cuando se le escapa es que tiene que ser algo muy grandioso.

–¿Quiénes son los monstruos a nivel físico de la selección?

–Marcos Llorente y Adama Traoré son bestias, con físicos prodigiosos, por su fuerza y punta de velocidad.

–¿Sigue disfrutando del tratamiento de fisioterapia a caballos?

–Es algo que me apasiona y por eso no lo he dejado de lado. Me iré a los Juegos Olímpicos con la República Dominicana, Chile y España para tratar a jinetes y caballos.

–¿Cómo lo afronta?

–Soy un enamorado del deporte en general, del esfuerzo y la disciplina olímpica. El fútbol tiene mucho de pasión, pero los Juegos será algo único.

–¿Cómo ha visto la temporada del Sporting?

–Nos hace sufrir demasiado. Esta temporada ha tenido que ser muy duro, por el covid y por quedarse fuera del play-off al final. Llevábamos mucho tiempo sin entrar en el play-off, que es lo mínimo a lo que tiene que aspirar el Sporting.

–¿Le ha podido pasar factura física contar con una plantilla corta, muy joven, y afectada durante varias semanas por un brote de covid?

–Como las crisis económicas, que siempre golpean al más débil, al Sporting le ha pasado algo parecido. No es una disculpa, pero por sus circunstancias especiales el Sporting lo ha sufrido un poco más. A estos guajes hay que seguir dándoles margen y confianza.

–¿Le recordó al equipo de los Guajes del último ascenso?

–Era distinto. En el último ascenso teníamos una conjunción muy parecida a la selección española, teníamos algo especial. No éramos el más talentoso, pero sí con una fe ciega en el método del entrenador. Nos costará volver a ver un Sporting de los Guajes así.

–Acaba de salir cedido Manu García. ¿Cómo ve al equipo para el próximo curso?

–Por su estilo de juego es un jugador más de Primera que de Segunda. Todos deseamos que triunfe en Primera y vuelva a un Sporting de Primera. A Manu le viene muy bien la marcha, pero al Sporting no.

–¿Echa de menos los entrenamientos por Gijón y Asturias?

–Esto es un veneno, cuando no estás es como si te faltase algo. El trabajo diario con los futbolistas lo disfrutaba mucho.