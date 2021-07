Campuzano se ofrece a ocupar el sitio de Manu García en el Sporting

"Como club, el Sporting siempre tiene que aspirar a lo más alto. Ese puede ser el objetivo", señala Campuzano, que renueva su apuesta después de que la pasada campaña ya dejara claro que los rojiblancos deben aspirar al ascenso. "Nos centramos en hacerlo lo mejor posible. El Sporting como club tiene que estar arriba y nosotros vamos a intentar dejarlo lo más arriba posible", subraya.

En lo parsonal, Víctor Campuzano asegura que "tengo mucha confianza" tras una campaña en la que las lesiones limitaron mucho su participación. "El club hizo un gran esfuerzo y me lo dejó bastante claro. La temporada pasada no pude ayudar tanto como me hubiera gustado. Tengo que centrarme en el ahora, en trabajar y en ayudar al equipo. Intentaré estar lo mejor posible", detalla.

En cuanto a si la presión por explotar cuanto antes puede ser un factor que juegue en su contra, el barcelonés es claro: "No considero que tenga la necesidad de demostrar. Me voy a exigir a mí mismo el máximo. La máxima autoexigencia es la que yo tengo, dan igual los factores externos. Sé que había podido aportar más y desgraciadamente no pude. No siento la presión exterior, me centro en mi trabajo".

El Sporting sigue sin anunciar fichajes aunque mantiene el bloque de la campaña pasada. Al menos, hasta el momento. A eso se agarra Campuzano para subrayar el punto a favor que tienen los gijoneses. "Partimos de una base del año pasado, de una temporada muy buena. El grupo sigue prácticamente intacto y es partir de un nivel más alto. Hay que ajustar más cosas. El modelo ya se consiguió sacarle un buen rendimiento. Se hizo una buena campaña. Aquí da igual el puesto donde juegues, hay que ayudar al equipo. Los defensas a los delanteros, y los delanteros a los defensas. Tenemos que ir juntos. Somos capaces de hacer una temporada como la pasada o algo mejor", destaca.

Por úlitmo, Campuzano recuerda que ya vienen de demostrar que son capaces de superar cualquier expectativa pese a que pueda parecer difícil. "El equipo estuvo hasta el final ahí arriba la pasada temporada. No se le puede reprochar nada al equipo. Nadie pensaba que llegaríamos tan lejos, ni tan arriba", concluye.