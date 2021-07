La quinta ola golpea al Sporting: séptimo positivo en una semana

La quinta ola sigue elevando el ritmo de contagios en Asturias, con reflejo en el Sporting. El club rojiblanco informó ayer del séptimo positivo en una semana. Se trata de Mecerreyes, centrocampista del filial que inició la pretemporada con el primer equipo. El suyo se suma a los de Álvaro Vázquez y Bogdan –primer equipo–, y Trabanco, Álvaro Santamaría, David Fernández y Nando Juárez (preparador de porteros) –del Sporting B–. “Todos los contagios por covid-19 son externos”, subrayó ayer Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del club rojiblanco.

“Todas las personas que han tenido alguna incidencia con el problema del covid-19 tienen un seguimiento específico. Quiero recalcar el concepto de que es prioritario el tema de salud del deportista”, aseguró Antonio Maestro para recalcar el cuidado con el que el club está tratando los casos que se están registrando en este inicio de la pretemporada. El caso de Mecerreyes, sin embargo, es diferente a los detectados en Mareo en las pruebas (serológica y PCR) a las que se sometió a toda la plantilla. Si los anteriores no tuvieron oportunidad de convivir en las instalaciones rojiblancas con el resto de sus compañeros, Mecerreyes estuvo desde el martes hasta el jueves ejercitándose junto al resto de miembros del primer equipo. “Nos preocupa que pueda haber más positivos, por eso estamos tomando medidas tan exhaustivas”, reconoció Maestro, recordando que además de los protocolos marcados por el Principado y LaLiga, complementan las pautas a seguir con un régimen interno para garantizar la salud de todos los trabajadores de la entidad. “Evidentemente que nos preocupa la situación dentro de nuestra entidad. Y también nos preocupa mucho fuera de nuestro estamento. Todo esto son contagios externos, no podemos catalogarlo como contagios internos. Estamos estableciendo las medidas correspondientes”, subrayó Antonio Maestro tras conocerse el séptimo positivo en el Sporting.

No quiso el doctor calificar si el número de casos registrados hasta el momento era esperable ante el repunte que se está registrando tanto en Asturias como en la mayoría de provincias de España. El jefe de los servicios médicos rojiblancos informó que, en todo caso, la dinámica del primer equipo continúa siendo la misma, con el único inconveniente de que David Gallego “cuenta con un jugador menos”. Antonio Maestro también informó de que, por ahora, no hay cambios en el “protocolo covid-19” desde LaLiga respecto a la temporada pasada. Tampoco se contempla que los futbolistas rojiblancos sean vacunados al margen de la campaña que está en marcha. “De momento el único protocolo es el de la comunidad autónoma que nos ocupa. No hay ningún otro que nos indique que los futbolistas tienen que ser vacunados antes”, señaló.

Trece clubes de Segunda, incluido el Sporting, han informado de haber registrado algún caso de covid-19 en los controles previos al inicio de la pretemporada, bien vinculado a plantilla de primer equipo o filial. La cifra más alta es la de los rojiblancos, que vienen de haber sufrido ya un brote de diez contagios el pasado mes de diciembre. Le sigue, hasta el momento, el Lugo, con cinco casos, y la Ponferradina, con cuatro. El resto de afectados son: Eibar, Mirandés, Tenerife, Burgos, Málaga, Huesca, Las Palmas, Leganés, Valladolid y Oviedo.