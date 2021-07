El covid-19 evitó que Kravets fichara por el Sporting la pasada temporada

"Estoy muy contento por estar aquí. Feliz por mi mujer también. Creo que este año va a ir bien para el equipo y para nosotros. Ojalá podamos subir a Primera porque es importante para este club. Quiero ayudar y dejarlo todo. Gracias a Javi Rico, que me envió para aquí", señaló Kravets que posó con la nueva camiseta, adjudicándose el dorsal 3.

Elección del Sporting. "No vine el año pasado porque cuando estuve en Lugo y tuvimos cuarentena estuve un mes y medio solo en casa, no pude salir. Es difícil. Por eso para mí era mejor que irme a Polonia, porque si teníamos otro confinamiento, el equipo me dejaba irme a casa. Ahora solo quiero jugar en España. Quise venir aquí porque me gusta el Sporting".

Definirse como futbolista. "Si tenemos partido en el que hay que ganar seguro, puedo jugar como lateral ofensivo, si tenemos que jugar contra el Barcelona, pues me centro en defender. No puedo decir que soy ofensivo, lo primero que soy es lateral".

En Leganés, sin opción. "La razón por la que no fueron bien las cosas hay que preguntárselas al Leganés. Creo que jugué normal, pero jugué solo seis o siete ocasiones. Tuve pocas chances".

Trabajo en Mareo. "He tenido mi primer entrenamiento y estoy muy contento, feliz, porque los compañeros y el entrenador son muy buena gente. Creo que podemos subir a Primera. Si todo el equipo va a trabajar y jugar junto, si todos ayudan, lo tenemos en nuestra mano".

Ofertas junto al Sporting. "Tuve pocas ofertas, pero no puedo decir cuáles. Me gustaría seguir aquí la próxima temporada. A ver si tras este año Javi (Rico) me quiere".

Christian Rivera, excompañero. "No hablo mucho con él, solo en Instagram. Es muy buen jugador, muy buena persona. No jugamos mucho en Leganés, pero él siguió trabajando. Creo que si biene nos ayudaría a subir a Primera".

Qué puede aportar. "Dejo todo lo que tengo, hasta la muerte".