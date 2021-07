Christian Rivera reactiva las conversaciones pare rescindir con Las Palmas

“Kravets era un objetivo claro el año pasado. No pudo ser y afortunadamente ha sido éste”. Javi Rico, director deportivo del Sporting de Gijón, mostró ayer su satisfacción por la culminación de la llegada del lateral zurdo ucraniano, primera incorporación de la temporada 2021-22, durante su presentación oficial, en El Molinón. “No voy a hablar de ningún otro jugador”, señaló a continuación el gijonés, cuestionado por el interés del Sporting en firmar al central del Sevilla Juan Berrocal. “Estamos trabajando para en breve anunciar más refuerzos e ilusionados para conseguir los objetivos prioritarios”, subrayó sin querer tampoco valorar si Christian Rivera llegará pronto. Este último caso está a punto. Su agente y Las Palmas han retomado las conversaciones para cerrar la rescisión del contrato con la confianza de que pueda vestir de rojiblanco y oficializarse, como muy tarde, la próxima semana.

“Será el míster el que decida. Nunca he hecho ese tipo de valoraciones ni las voy a hacer ahora”, comentó el director deportivo del Sporting cuestionado por si la llegada de Juan Berrocal implica que se cambiará de sistema al ser el quinto central. “Gallego está preparado para buscar la mejor fórmula para la plantilla que quedamos configurar. Se valorará todo”, añadió. En cuanto a dar alguna línea del equipo por cerrada, Javi Rico se limitó a reiterar que “todo está abierto”. Si bien, el gijonés reconoció que “es cierto que la línea ofensiva en cuanto extremos es la que más vacía está e intentaremos cubrir lo que nos haga falta. Las posibilidades de que venga algún jugador, siendo del nivel que buscamos, está siempre abierta”.

“Es muy buen jugador y muy buena persona. No jugamos mucho en el Leganés, pero él siguió trabajando. Creo que si viene nos ayudaría a subir a Primera”, comentó Kravets sobre Christian Rivera, con el que compartió vestuario en el conjunto pepinero. El ucraniano compartió su felicidad en su primer día de rojiblanco. Tras ponerse a las órdenes de David Gallego durante la mañana, superado ya el último test (antígenos), a continuación se desplazó a El Molinón para enfundarse la camiseta y recibir el aplauso del público. El jugador fue recibido por un grupo de niños de las categorías inferiores del Romanón y por los miembros de la Asociación Cultural Súbete, que en ese momento se encontraban realizando el “Tour de El Molinón”. Estuvo acompañado en todo momento por su mujer, Yarinka Kravets; la hija de ambos, Emilia, y su representante, Olena Myskiv, gerente de la empresa Futuro Global Soccer.

Vasyl Kravets también abordó las razones por las que no fichó por el Sporting la temporada pasada. “Escogí irme a Polonia porque está cerca de Ucrania y el Lech Poznan me permitió firmar una cláusula por la que podía irme con mi familia”, detalló el primer fichaje del Sporting, en referencia a la posibilidad de que si hubiera un confinamiento, su anterior equipo le brindaba desplazarse a su domicilio, algo que hubiera sido mucho más complicado de jugar en España. “El primer confinamiento me pilló en Lugo, solo, y lo pasé muy mal”, añadió.

No le gusta definirse como futbolista, prefiere que se le conozca sobre el campo, pero remarca que “no puedo decir que soy ofensivo, lo primero que soy es lateral”. En ese sentido, resume su filosofía como la de un jugador que “deja todo en el campo, hasta la muerte” y desea que, al final de temporada, Javi Rico le proponga seguir si no se cumple su objetivo: “Subir a Primera”.