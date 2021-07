Berrocal, más cerca del Sporting y el Cartagena quiere a Morilla cedido

Juan Berrocal va camino de convertirse en el segundo refuerzo del Sporting. La operación que le traerá a Gijón iba vinculada, en un primer momento, a que el futbolista llegara cedido tras cerrar su renovación antes con el Sevilla, con el que termina contrato en 2022, aunque no se descartan fórmulas que puedan satisfacer a ambas partes. La llegada de Berrocal elevará a cinco el número de centrales. En cuanto a Pelayo Morilla, el canterano, que acaba de cumplir 20 años y tiene contrato hasta 2024, da por cerrada su etapa en el filial, que esta campaña militará en la Tercera RFEF, por lo que busca hueco en el primer equipo. Morilla protagonizó en el inicio de la pretemporada una escena significativa con su situación. El jugador, en plena rehabilitación en Mareo, posó con el primer equipo en la foto oficial de inicio de temporada, cuando no estaba incluido en el listado previsto. Javi Rico le apuntó el detalle, para enfado de Morilla, que se retiró a los vestuarios con cara de pocos amigos. Por otra parte, hoy, a las 18.00 horas, el equipo realiza un partidillo que será retransmitido por la web del Sporting.

Borja López y su renovación. Borja López ha entrado en su último año de contrato, al igual que Babin y Valiente. El gijonés está llamado a liderar la renovación del eje de la defensa del Sporting, una situación que asume con naturalidad. “Estoy centrado en el día a día. Estar aquí es una pasada, un orgullo. Mi relación con Javi Rico y David Gallego es muy buena. No creo que haya problema cuando nos sentemos a hablar”, comentó ayer el futbolista sobre su continuidad en el club.

En cuanto a la posible llegada de Juan Berrocal, futbolista del Sevilla por el que se ha interesado el Sporting y que juega también como central, el canterano es claro: “Siempre he dicho que la competencia es buena y sana. Cualquier jugador nuevo será bienvenido”. “El objetivo es el mismo: ser un equipo competitivo. Que dé igual dónde se juegue, que el equipo salga siempre a conseguir los tres puntos”, destacó. En todo caso, no oculta que la meta es la de dar el salto de categoría. “A mí me gusta soñar en grande y jugar en Primera y más en mi club, es mi sueño”, concluyó.