Christian Rivera, nuevo jugador del Sporting: "Ojalá aquí encuentre la estabilidad que me faltó"

"Ojalá aquí encuentre la estabilidad que me ha faltado", así lo afirmó esta mañana el flamante nuevo jugador del Sporting, Christian Rivera, que, tras desvincularse de Las Palmas ya es a todos los efectos uno más a las órdenes de David Gallego. El centrocampista firmar para las cuatro próximas temporadas, por lo que jugará en El Molinón hasta el 2025. El jugador vuelve al Sporting, donde jugó en las categorías inferiores. Pese a su juventud, atesora gran experiencia en el fútbol profesional. Debutó con el Oviedo en Segunda y anteriormente pasó por el Eibar, el filial del Barcelona, Huesca y Leganés además del mencionado conjunto canario. En total, el futbolista, nacido en Gijón, ha disputado 51 partidos en Primera y 47 en Segunda.

En la pronunciación de sus primeras palabras como jugador del club gijonés, Rivera estuvo acompañado por el director deportivo, Javi Rico. Rico reveló que, desde su llegada al cargo, traer al centrocampista que hoy presentó era "una de sus obcecaciones". "Ha hecho un esfuerzo grande por estar aquí. Nunca tuvo dudas de querer volver a casa. Igual, ese esfuerzo puede haber gente que no lo valora, pero es un jugador de casa. Es completo y va ser muy feliz en el Sporting", destacó Rico.

"Estoy feliz, contento", dijo Rivera al poco de tomar la palabra en la sala de prensa de El Molinón. Sobre su nuevo entrenador, David Gallego, confesó que "aún no he podido conocerle", pero sí que ha tenido trato con muchos de los jugadores de la primera plantilla de haber coincidido con ellos en las categorías inferiores. "Somos de la misma edad, los conozco a casi todos", destacó. Respecto al contrato que firma, de cuatro temporadas, el futbolista también se explayó. "Es una apuesta importante. Ojalá encuentre la estabilidad que me ha faltado", concretó.

Como jugador, prefirió no definirse demasiado, aunque sí habló de la percepción que tiene de él mismo. "Creo que no soy un diez en nada, pero tampoco un suspenso en ninguna área. Soy completo y aportaré trabajo", dijo. En cuanto a su temperamento, Rivera también comentó varias cosas. "En algunos casos tuve polémicas, pero puedo aportar a los chavales de Mareo la idea de que como en casa no se está en ningún sitio. Nunca tuve problemas con ningún compañero y los que tuve siempre fueron por causas ajenas a lo deportivo", zanjó. En lo deportivo, afirmó que el objetivo debe ser el ascenso a Primera División.

Por su parte, Javi Rico habló de una posible salida de Djuka, aunque de puntillas. "Sigue entrenando", se limitó a decir. Sí que abrió la puerta a la llegada de refuerzos, entre ellos el de Berrocal. "No voy a dar nombres, pero puede haber esta semana movimientos", finalizó.