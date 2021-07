Aitor García fue el jugador del Sporting que hoy valoró la tercera semana de entrenamientos del equipo de David Gallego, que, por ahora, ya ha confirmado dos fichajes. El de Kravets para el lateral izquierdo y el de Christian Rivera para el pivote defensivo. Sobre la posible llegada de más jugadores, el club tiene abiertas varias vías. "Seguramente, falte gente por llevar. Digo yo, no sé. Es algo que a mí no me incumbe pero cuanta más competencia haya mejor para ganarse el puesto", declaró el gaditano, al que se le preguntó por la posible salida de Djuka del Sporting. "Es algo que no hablamos en el vestuario. Eso es algo que lleva el club. Yo le veo como siempre, marcando goles", explicó el atacante.

Respecto a los jugadores que ya han llegado, García se mostró satisfecho. "Se están adaptando a lo que el míster pide. Con Christian coincidí en el campo esta mañana. Están adaptándose muy bien, queda dos o tres semanas de pretemporada y llegarán bien", manifestó. Respecto a su papel de la pasada temporada y lo que espera de esta, el atacante consideró que "no tiene que reivindicarse" y que tratará de conjugar los goles que le faltaron el año pasado con el trabajo aportado en la pasada temporada.