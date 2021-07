El entrenador del Real Sporting de Gijón, David Gallego, aseguró esta mañana que "estoy enamorado de Gijón". Así lo remarcó el técnico de Suria en el día en que se cumple su primer año como preparador rojiblanco.

Balance del año. Ha sido un año que pasó volando cuando uno hace lo que le gusta. Hemos hecho una apuesta evidente por jugadores jóvenes. En el aspecto personal ha sido durísimo, con la pandemia, mi primer año fuera y separado de mis hijos.

Primer día en Mareo. Veníamos con una ilusión tremenda, el proyecto nos encajaba 100%. La base de los guajes nos encajaba muchísimo. Por instalaciones era de lo mejor de España sin ninguna duda, al ver el entorno esa ilusión se multiplicó.

Gijón y Asturias. Me pierdo por El Muro, paseo muchísimo por San Lorenzo, me encanta, es lo que más frecuento. Estoy enamorado de Gijón, es una ciudad que me llena muchísimo. Covadonga también me apasiona. Me encantan las expresiones “guaje” o “me presta”. Prefiero la fabada y probé la sidra, pero no me gusta el alcohol.

Suria. Muchísimos vecinos de Suria tienen la camiseta del Sporting, un porcentaje altísimo, por no decir todo el pueblo, ha seguido al Sporting.

Afición. He notado desde el minuto uno el cariño y el respeto, la gente es muy educada y con mucha ilusión. Llevo muchísimo tiempo esperando El Molinón con público, se me ponen los pelos de punta de imaginarlo, tengo ganas de ver esa olla a presión, deseo verlo ya, tenemos una afición que no suma, multiplica, y estoy deseoso de verlo.

Carácter. Aparento ser más serio, pero me río, como todo el mundo, cualquier acción de un guaje entrenando me saca una sonrisa.

¿Jugar o entrenar? Disfruté mucho jugando, pero me gusta más entrenar, me apasiona, como entrenador tienes que gestionar un montón de cosas, mi trabajo me llena muchísimo, me quedo con entrenar.

Deseo. Que seamos un equipo reconocible y competitivo y que los valores de esta ciudad, humildad, trabajo, solidaridad, compromiso, volvamos a conseguir que la afición se sienta identificada y orgullosa de nuestros jugadores y nuestro equipo, segurísimo que lo vamos a conseguir.