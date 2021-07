Así será el distintivo que luzcan los capitanes del Sporting el próximo año: Un brazalete orgulloso de Gijón

El Sporting paseará la próxima campaña, por todos los campos de Segunda División, un brazalete inspirado en Gijón. El modelo, realizado por la gijonesa Amelia Martínez, diseñadora gráfica y de moda, incluye parte de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Elogio del Horizonte, la Universidad Laboral, el monumento a la Madre del Emigrante o el propio estadio de El Molinón. También guiños al Sporting, como su autobús o una imagen de Enrique Castro “Quini” realizando su ya mítica volea. Todo para que sus portadores puedan sentir ese orgullo de Gijón.

“Es un subidón de adrenalina”, asegura su creadora. El diseño ha sido elegido por los capitanes rojiblancos entre todos los presentados por aficionados sportinguistas. Martínez se mostró “muy contenta”, ya que “es muy gratificante que elijan tu diseño entre todos los presentados”, valorando el nivel de los demás modelos. Una “ilusión” que se esfumó minutos después de conocer la noticia, cuando seguidores rojiblancos comenzaron a criticar su elección y su diseño. “Se torció todo”, confiesa apenada la diseñadora. Entre las críticas, que “parece un dibujo de una niña de cuatro años”. “Prefiero no leerlo, pero me siento muy decepcionada como diseñadora”, explica Martínez: “puedo entender que a la gente no le guste, pero no las faltas de respeto o los insultos”, afea. De hecho, hubo quien llegó a asegurar que la elección estaba amañada y que Martínez trabajaba para el Sporting, con diseños para la tienda del club. “Nunca en mi vida trabajé para el Sporting”, clarifica Martínez, “no existe ningún tipo de vinculación”. Fueron los capitanes los que, con sus votos entre los diseños presentados, eligieron el modelo ganador.

Superado el mal trago, Martínez valora que este reconocimiento “puede servir para que se conozca más mi trabajo y quién sabe si abrirme alguna puerta”. La joven gijonesa estudió Diseño de Moda y Diseño Gráfico, además de un máster de Administración y Dirección de Empresas. Entre sus reconocimientos, el premio extraordinario del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales del Principado. Actualmente trabaja como docente y diseñadora en una marca de moda española.

Martínez, que se presentó al concurso a raíz de la insistencia de su novio, gran aficionado sportinguista, asegura que “soy una amante de Gijón y lo que lo envuelve, y dentro de ello el Sporting es algo muy representativo”. Por ello quiso representar en su diseño “las zonas más emblemáticas de Gijón”.

La nueva camiseta, esta semana

El Sporting presentará esta misma semana su nueva camiseta. Será, con gran probabilidad, el domingo, aunque desde el club no se descarta que pueda ser antes. De hecho, la entidad rojiblanca trabaja en varias opciones para la presentación de la zamarra para la próxima temporada, en distintos escenarios y fechas y siempre dependiendo de la situación pandémica actual, a la que se adaptarán. Esta camiseta, la sexta es la sexta que firma la marca Nike, la última dentro del acuerdo contractual firmado por el Sporting en 2016 y que expira a final de la próxima campaña. En este sentido, la entidad rojiblanca se plantea todas las opciones posibles: desde la renovación con la marca estadounidense a la firma con otra nueva. Terminada la campaña se tomará la decisión.