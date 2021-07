El entrenador del Real Sporting de Gijón, David Gallego, aseguró esta mañana en rueda de prensa sentirse "satisfecho" con los tres fichajes realizados por el Sporting hasta el momento. El técnico remarcó que cuenta con Djuka y que "para nada me planteé salir" a pesar de tener ofertas de otros clubes.

Pretemporada. Está habiendo mucha carga física y estamos empezando a introducir conceptos muy generales. El equipo lo está asimilando muy bien y estamos a la altura de lo que pensábamos que íbamos a estar.

Los tres fichajes. Son tres jugadores que ocupan tres posiciones que queríamos reforzar, tanto el cuerpo técnico como el club. Eran tres posiciones donde teníamos que hacer un esfuerzo, y cumplen con el perfil que buscábamos. Por lo tanto, contento y satisfecho por su incorporación, sobre todo por que hayan querido venir, porque eran jugadores apetecibles para otros clubes.

Más refuerzos. Tengo que valorar lo que tenemos aquí, el resto ni me preocupa ni me ocupa. A final de temporada, el cuerpo técnico, la dirección deportiva y el presidente tuvimos una reunión y hablamos de las inquietudes que teníamos. Saben bien lo que opino de la plantilla y lo que considero mejorable y yo también tengo claro lo que buscan ellos. Hay que buscar un entendimiento común, pero luego el mercado es el que te dice lo que puedes traer. Mi responsabilidad llega hasta ahí y en lo que tengo que centrarme es en sacarles rendimiento.

La importancia de fichajes tempraneros y repetir cuerpo técnico. Es importante repetir con la mayoría de jugadores, que nos conocen. Tenemos muchas cosas avanzadas en cuanto a dinámica de entrenamientos, valores y modelo, ya se ve en los entrenamientos que son mucho más ricos y dinámicos. Ganamos tiempo y es una gran ventaja. Empezamos a trabajar conceptos desde el primer día, pero también estamos preparados para incorporarlos más adelante y que se metan rápido en dinámica.

Manu García. Tenemos que adaptarnos a otros jugadores y perfiles que estarán. Es un jugador determinante en la categoría, pero contractualmente tenía la posibilidad de salir a un equipo de superior categoría. Desearle que vaya bien, porque sabemos que es un jugador nuestro y al que quizá le vaya bien para su crecimiento e, indirectamente, nos beneficiará también a nosotros. Tenemos jugadores muy buenos y hemos de suplir esa ausencia, no tengo ninguna duda.

Djuka. ¿Cómo no voy a contar con Djuka con la cantidad de goles que hizo el año pasado? Es un jugador determinante en la categoría y el gol se paga, porque son puntos. Está entrenando francamente bien y tenemos depositada en él mucha confianza. Como lo tengo en el equipo, cuento con él al 100%. Otra cosa es el mercado y las situaciones que se dan. No sé lo que va a pasar, pero no solo con Djuka. Estamos hablando de él y a lo mejor ocurre con otros jugadores. Lo que tengo en el equipo lo entreno al 100%.

Defensa con tres centrales. Como entrenador, tenemos que estar preparados para poder trabajar con cualquier estructura. La idea de juego te la marcan los jugadores. A lo mejor se puede dar esa situación, igual que se podía dar el año pasado. No me hace plantear nada diferente. Si consideramos que tenemos esos perfiles o que el partido así nos lo pide, lo haremos.

“Puma” Rodríguez. No lo tengo aquí, por lo tanto no opino de él ni de ningún jugador que no pertenezca al Sporting.

Berto. Todos los jugadores del Sporting le vemos potencial para estar con nosotros, otra cosa son las circunstancias y el día a día. Valoraremos si nos pueden ayudar más o menos. Está entrenando francamente bien, con buenas sensaciones, ha dado un pasito respecto al año pasado, le vino bien jugar ese último tramo de partidos con el filial. Contento con su actitud. Ojalá muchos de los jugadores jóvenes derriben la puerta para estar con nosotros, dependerá mucho de ellos.

Filial. No me están sorprendiendo porque sé del potencial que tienen. Los veo muy bien, ilusionados y metidos en dinámica. Debemos de saber que todos los jugadores que pasan por el entrenamiento del primer equipo es porque les vemos potencial y pensamos que pueden ayudarnos. Las circunstancias dictaminarán si son jugadores para ser más utilizados o menos.

Posible salida del Sporting. Para nada me planteé salir. Salieron situaciones, como entrenador no puedo evitar que un club pregunte por David Gallego. De ahí a pensar que quiero salir, nunca me lo habréis escuchado. Son circunstancias del mercado. Estoy contento de que haya otros sitios donde se valore ese trabajo, pero donde estoy satisfecho y me siento valorado es en mi club. Estoy centrado al 100% en mi Sporting.

¿Afecta el final de temporada? Para nada. No me acuerdo del año pasado. Esto empieza de cero, con circunstancias diferentes, equipos diferentes y energías diferentes. El pasado solo sirve para coger experiencia para el presente. Tenemos que volver a ser lo que fuimos el año pasado, pero empezando desde cero, siendo un equipo reconocible, un grupo humano espectacular, sabiendo que el colectivo está por encima de todo. Tendremos que volver a hacer las cosas muy bien, empezando por el día del Burgos, si queremos tener un año similar al anterior.

Vuelta del público. El año pasado el equipo demostró que el equipo estaba capacitado para luchar por la promoción, pero este año tiene que ganárselo. Somos muy ambiciosos y para nosotros será diferencial y determinante la afluencia de nuestro público. Si la plantilla tiene un nivel para quedar primeros, tenemos que quedar primeros. Eso lo sabremos cuando acabe el mercado de fichajes y veamos el resto de plantillas. Nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores con la ayuda de nuestra afición. Estoy deseando tenerla desde el primer día, porque suma mucho, es una ayuda para todos.