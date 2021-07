El exjugador del Real Sporting de Gijón Javi Fuego cuelga las botas. El futbolista poleso pone así fin a una larga carrera de dos décadas de duración y en la que llegó a disputar hasta ocho temporadas en el club gijonés, del que se despidió tras finalizar la pasada temporada, tras terminar LaLiga.

"Hoy pongo punto final a mi etapa como futbolista", explica Fuego en un comunicado, "después de una reflexión profunda junto a mi familia, he decidido que es el mejor momento para decir adiós a una profesión a la que me he dedicado prácticamente toda la vida".

"Echo la vista atrás y me siento muy afortunado por todo lo que he vivido", continúa el poleso, que agradece a su familia (sus padres, su hermano Juan, su mujer Lucía), así como a los entrenadores y profesionales con los que ha coincidido, así como a su representante "por guiar los pasos de una carrera de la que me siento realmente orgulloso". Un agradecimiento que hace extensible a los clubes en los que jugó: Sporting, Levante, Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano, Valencia, Espanyol y Villarreal. "Son grandes clubes a los que me siento muy orgulloso de haber representado", remarca.

Pero el mayor agradecimiento es para el fútbol "por los sueños cumplidos, por el esfuerzo diario, por las alegrías y decepciones, por el cariño de los aficionados, por cada partido, cada estadio, por los compañeros, por los rivales, por los amigos". Fuego asegura que "me voy con la sensación del deber cumplido, de haber sido un buen profesional y un buen compañero", enfatizando que "lo dejo con la conciencia tranquila al haber puesto todo mi esfuerzo en cada día de mi carrera".

Ahora, asegura, "afronto una nueva etapa con ilusión", dejando claro que "es momento de disfrutar más de mi familia".