Gallego se muestra “satisfecho” con los fichajes y cuenta con Djuka

David Gallego se mostró ayer “satisfecho” con las tres incorporaciones realizadas hasta la fecha por el Sporting –Kravets, Christian Rivera y Berrocal–. El central andaluz ya entrenó ayer junto a sus compañeros, a la espera de que se oficialice la llegada del “Puma Rodríguez” como cedido. “Son tres jugadores que ocupan posiciones que queríamos reforzar y cumplen con el perfil que buscábamos”, remarcó el entrenador del Sporting, que incidió en que “eran jugadores apetecibles para otros clubes”.

Además, Gallego aseguró contar con Djuka, aunque dejando claro que “no sé lo que va a pasar” con su continuidad. “Es un jugador determinante y tenemos depositada en él mucha confianza, otra cosa es el mercado”, explicitó. Igualmente, aseveró que, tras la marcha de Manu García, “tenemos que adaptarnos a otros jugadores y otros perfiles, pero tenemos jugadores muy buenos y vamos de suplir esa ausencia”.

Ante la proliferación de centrales, Gallego no ocultó la posibilidad de jugar con tres de inicio. “A lo mejor se puede dar esa situación”, dejó entrever. Y sobre Berto, con cuatro goles en los dos primeros test de pretemporada, valoró que “está entrenando francamente bien y ha dado un pasito respecto al año pasado”, mostrándose “contento con su actitud”. Respecto a los jugadores del filial aseguró que “no me están sorprendiendo, porque sé del potencial que tienen”.

Además, preguntado por su posible salida del Sporting durante el verano, dejó claro que “para nada me planteé salir”, aunque concediendo que “salieron situaciones, no lo puedo evitar, pero estoy centrado al 100% en mi Sporting”. Igualmente, dejó claro que “ya no me acuerdo del año pasado, esto empieza de cero y tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos tener un año similar”.