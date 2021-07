El Sporting vence 2-0 a Racing de Ferrol en un nuevo test de pretemporada

Los de David Gallego se adelantaron muy pronto en el marcador, a los seis minutos de juego, gracias a un gol de Djuka, el segundo del montenegrino en lo que vamos de pretemporada. Aitor García robó un balón en el área contraria y, tras ganar línea de fondo, puso un pase atrás que Gaspar remató, en semifallo, al larguero. El balón salió rechazado y el ariete balcánico lo cazó para poner por delante a su equipo a puerta vacía.

El gol envalentonó al conjunto ferrolano, que se asomó con peligro al área de Christian Joel. Lo hizo, precisamente, tras una mala entrega del portero cubano, que consiguió robar el delantero Joselu. Su centro lo remató, solo en el área, Luis Rodríguez, pero el guardameta rojiblanco se rehízo de su fallo con una gran parada, tirando de reflejos, al cabezazo.

El Sporting, protagonista durante todo el encuentro, supo manejar el partido con el resultado a favor. A las posesiones largas le seguía, en fase defensiva, una presión alta, con la defensa asentada a la altura del centro del campo. Al filo de la media hora a punto estuvo de llegar el segundo tanto rojiblanco, tras un buen pase largo de Pelayo Suárez que encontró a Kravets abierto en la banda izquierda. Su centro, raso, a punto estuvo de cazarlo Berto en el área pequeña.

En la fase final de la primera mitad, el Sporting apretó a su rival buscando aumentar la ventja. Y a punto estuvo de lograrlo. Gragera encontró con un gran pase largo a Djuka, pero su remate tras hacer un muy buen control, se le fue arriba. También por la banda derecha llegó el peligro, en un buena jugada trenzada que terminó con un centro de Bogdan que intentó rematar Gaspar y que Berto logró enganchar con un disparo acrobático que golpeó en un defensa yéndose a córner. El saque de esquina, botado por Kravets, encontró a Marc Valiente, que remató solo pero alto.

En la última jugada de la primera parte, Djuka hizo bueno un centro de Kravets al caer derribado en el área. El colegiado Agudo Daza señaló en un primer momento penalti, pero terminó por invalidar la jugada por fuera de juego a instancia de su asistente Suero Rodríguez. Así, los rojiblancos se fueron al descanso venciendo por la mínima.

La segunda parte comenzó como la primera: con un gol madrugador del Sporting, esta vez de Gaspar Campos. El inicio de la acción fue similar a la del primer tanto rojiblanco: un robo en zona de ataque de Aitor García, que sirvió a la frontal para Djuka. El ariete balcánico, inteligente, dejó pasar el balón, que le cayó franco a Gaspar. El canterano, con un disparo raso, de primeras, con el interior, ajustado a la cepa del poste, puso el 2-0.

El carrusel de cambios de David Gallego a los 53 minutos de juego enfrió la segunda mitad del encuentro, menos intensa que la primera, pero permitió ver debutar con la camiseta del Sporting al último refuerzo rojiblanco, el central andaluz Juan Berrocal.

Los rojiblancos llegaron a reclamar un penalti sobre César tras una gran cabalgada del extremo del filial, que se asoció bien con Pablo Pérez. El colegiado no lo vio así. Los de David Gallego no dejaron de rondar el tercer tanto, que cerca estuvo de conseguir Guille Rosas tras aprovechar un gran pase en profundad de Pedro gracias al cual se plantó ante el guardameta Gazzaniga, que supo cerrarle todos los espacios y rechazar su disparo. El marcador ya no se movió más y el Sporting logró su segundo triunfo de la pretemporada.