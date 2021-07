El Sporting cierra la puerta a Gragera, con ofertas para jugar en Primera

El Sporting cierra la puerta de salida a José Gragera. El club rojiblanco no está dispuesto a vender al joven centrocampista, de 21 años, a pesar del interés que está levantando entre varios conjuntos de la Primera División española. La dirección deportiva encabezada por Javi Rico cuenta con el canterano para la próxima campaña y no está dispuesto a dejarlo salir. Todo ello a pesar de que el propio futbolista no vería con malos ojos el salto de categoría.

La buena temporada que cuajó el canterano en su primera campaña como futbolista profesional no ha pasado desapercibida para los clubes de la máxima categoría española, que ven en Gragera una apuesta de presente y futuro. Por eso varios de ellos se habrían interesado en su incorporación. Uno de los más insistentes, sobre todo en las últimas fechas, ha sido el Getafe.

Sin embargo, el Sporting no está por la labor de dejar salir al centrocampista. Precisamente, el club gijonés ve en Gragera un jugador de los más importantes para la entidad a medio y largo plazo. De hecho, el mediocentro tiene contrato con el Sporting hasta 2024. Una vinculación que firmó el pasado curso, justo al inicio de la temporada liguera. Una campaña que Gragera cerró con 33 encuentros con el primer equipo y un gol –el de la victoria en la segunda jornada liguera frente al Cartagena–, convirtiéndose en uno de los pilares del esquema de David Gallego.

Por ello, el Sporting cierra ahora la puerta a su posible salida. Desde el entorno del jugador se negó ayer enérgicamente que el club hubiera llegado a un acuerdo con el Getafe para su marcha del club gijonés por una cifra alrededor de los 7 millones de euros. De hecho, la secretaría técnica rojiblanca no barajaría su marcha y la única opción de que esta se produjera sería merced a que un equipo abonase su cláusula de rescisión, que en Segunda División es de 10 millones de euros, o una cantidad cercana. Una situación que, a tenor del mercado futbolístico actual, parece inimaginable.

La del Getafe no es la única oferta que Gragera maneja de la Primera División española. Unas opciones que no desagradan al jugador ni a su entorno, que verían en ese salto de categoría una oportunidad para seguir creciendo como futbolista. No obstante, la negativa del club gijonés a facilitar su salida parece evidente.

A la espera del Puma. la dirección deportiva sportinguista trabaja en cerrar la próxima incorporación rojiblanca para la próxima campaña, que todo parece indicar que será el extremo panameño José Luis “Puma” Rodríguez, cuya cesión desde el Alavés podría cerrarse en los próximos días. El propio director deportivo Javi Rico ya anunció la semana pasada que la llegada de un nuevo refuerzo al club era “inminente”.