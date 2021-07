Así está siendo la campaña de abonados del Sporting: La ilusión de volver

“Fui socio durante diez años, pero el año pasado me borré porque no íbamos a poder ir al campo”, explica Enrique Aguilera. Su caso es el más paradigmático: aficionados rojiblancos que la temporada pasada no renovaron su abono asumiendo que no se iba a poder acceder al estadio y que ahora confían en volver a El Molinón. “Da pena perder la antigüedad”, confiesa el aficionado, que no obstante tiene la ilusión de “volver a ver el fútbol en primera persona”. Respecto al equipo, celebra “haber mantenido el bloque” del pasado año.

Más ambiciosos se muestran los avilesinos Daniel Alonso, Andrés Álvarez e Iván Fernández, que seguirán el fútbol desde la grada norte de El Molinón. “Hay que aspirar a todo”, aseguran. Ellos también volverán al campo tras no renovar el pasado curso “porque veíamos que no íbamos a poder ir”. Los jóvenes aficionados valoran que “se está acertando en los fichajes, sobre todo con Berrocal y Kravets”, y confían en que pueda llegar “un extremo que nos dé más gol de segunda línea y un delantero centro”.

“El año pasado, por la incertidumbre, no renové, pero este año confío en poder ir al campo a un 95% de probabilidad”, explica Herminio Montes, que mantiene que “se puede hacer un buen papel si tiramos de los chavales y traemos gente de fuera que aporte”.

Esta campaña será la primera de José Luis Balín como abonado, aunque antes ya acudía con asiduidad al campo. “Tengo ganas de ir a El Molinón, por eso me hice socio”, enfatiza. Caso similar al de Juan Manuel Canellada, vecino de Llanes, que fue socio hasta los 15 años y que ahora vuelve a abonarse. “No sé si podremos entrar desde la primera jornada, pero seguro que más adelante sí”, anhela. Canellada marca como objetivo “meterse en play-off” y para ello pide “no desmantelar lo que hay”.

También será la primera temporada como abonada rojiblanca para Raquel Vallina, que optó por hacerse socia para acompañar a los partidos a Álvaro Vega. “Tengo ilusión por ver cómo se vive el fútbol en el estadio”, enfatiza. “Tenemos más ilusión que el año anterior porque no pensábamos que iban a llegar tantos refuerzos”, explica Vega, que marca como objetivo “subir, siempre”.