Gaspar Campos aseguró esta mañana en rueda de prensa que el objetivo del Sporting ha de ser "llegar al play-off". Además, el canterano rojiblanco aseguró que "tengo ganas de dar un paso al frente" y mejorar sus números esta campaña.

Pretemporada. Está siendo muy buena. Partimos de esa base del año pasado, con el mismo cuerpo técnico y casi los mismos jugadores. Jugando los primeros partidos, avanzando, intentando mejorar alguna cosa del año pasado que quedaba suelta y cogiendo ritmo para el comienzo de Liga.

Paso al frente. En la temporada pasada todos hicimos una buena campaña. Es verdad que siendo mi primer año tuve muy buenos números y estoy satisfecho por ello. Tengo ganas de dar un paso adelante y mejorar los números del año pasado. A ver si el equipo incluso mejora la temporada pasada.

Objetivo del equipo. Todas las temporadas, el Sporting tiene que marcarse el objetivo de, por lo menos, llegar al play-off. La temporada pasada se dio como se dio, creo que fue un final injusto. Pero esta temporada tenemos ese mismo objetivo: intentar pelear por estar arriba siempre y darlo todo para conseguir ese ascenso.

Nuevos fichajes y jugadores del filial. Vienen con muchas ganas de mejorar al equipo, y creo que son necesarias esas nuevas incorporaciones. Los jugadores del filial vienen con muchas ganas e ilusión, que al final es lo que se pide.

Refuerzos en ataque. Siempre está bien que haya competencia en todos los puestos. De la temporada pasada a esta hubo alguna salida importante y si el club decide hacer incorporaciones en los puestos de ataque, bienvenido sea. La competencia va a mejorarnos a todos.

Imagen de la nueva camiseta. Los capitanes son los que eligen al jugador para presentar la nueva camiseta y ya en su momento les dije que estaba muy agradecido que hubieran apostado por un chico de la casa, que lleva toda la vida aquí. Cualquier jugador de la plantilla podía ser el elegido, no sé qué criterio siguieron, pero estoy muy agradecido. Me hizo mucha ilusión ser la imagen de la nueva camiseta junto a Erika, es un reto importante y ojalá que sea la del ascenso.

Falta de veteranía. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Se fueron jugadores como Javi Fuego y Carmona, que eran la base del equipo, jugadores experimentados y con experiencia en la categoría, que es muy importante. La ventaja es que al ser casi todos tan jóvenes tenemos muchas ganas de demostrar en esta categoría y hacernos valer.

Sustituto de Manu García. La salida de Manu García es un hándicap para nosotros, era un jugador diferencial. Me alegro mucho por él, porque sube una categoría, pero a nosotros nos fastidia, porque era un jugador muy importante. Yo intento ser yo mismo, no me planteo sustituir a nadie, intento hacerlo lo mejor posible. Estoy al servicio del cuerpo técnico y, sea en la posición que sea, juego sin problema.