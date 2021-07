El Sporting se marca su objetivo: El vestuario quiere el ascenso

“La temporada pasada se dio como se dio, creo que fue un final injusto”, enfatizó Gaspar rememorando el pasado curso, en el que el Sporting estuvo durante 40 jornadas consecutivas ocupando puestos de play-off para caer de ellos a falta de dos jornadas. Tanto nadar para morir en la orilla. Por eso, “esta temporada tenemos ese mismo objetivo: intentar pelear por estar arriba siempre y darlo todo para conseguir ese ascenso”.

Y para ello está trabajando ya el equipo y, especialmente, el propio Gaspar, que asegura verse con “ganas de dar un paso adelante y mejorar los números del año pasado”. En su primera temporada en dinámica con la primera plantilla rojiblanca –aunque aún con dorsal del filial– Gaspar se destapó como una de las más gratas sorpresas del curso rojiblanco, con actuaciones de mucho prestigio. De hecho, finalizó el curso como segundo máximo anotador del equipo, con tres goles –empatado con Pedro Díaz–. “Todos hicimos una buena campaña, pero es verdad que siendo mi primer año tuve muy buenos números y estoy satisfecho por ello”, explica.

LOS CAPITANES ELIGIERON AL CANTERANO COMO MODELO Gaspar Campos fue la imagen de la nueva camiseta del Sporting junto a la jugadora del Sporting Femenino Érika Lombídez. Una decisión que salió directamente del propio vestuario, como así descubrió ayer el canterano rojiblanco. “Son los capitanes son los que eligen al jugador para presentar la nueva camiseta”, explicó el joven atacante sportinguista, que se mostró “muy agradecido” de la apuesta realizada por él. “Ya se lo dije a ellos, que estaba muy agradecido de que hubieran apostado por un chico de la casa, que lleva toda la vida aquí”, enfatizó Campos. “Cualquier jugador de la plantilla podía ser el elegido”, prosiguió el joven atacante sportinguista, que este año contará ya con dorsal de la primera plantilla. “Me hizo mucha ilusión ser la imagen de la nueva camiseta junto a Érika, es un reto importante”, incidió Gaspar. Además, el atacante gijonés reafirmó su confianza en la plantilla sportinguista para esta temporada. “Ojalá sea la camiseta del ascenso”, afirmó rotundo. La apuesta realizada por Gaspar como imagen de la nueva camiseta reafirma una vez más el modelo impulsado por la secretaría técnica de dar importancia a los jugadores criados en Mareo. Así, Gaspar, tiene contrato con el Sporting hasta 2025.

Ese paso al frente se antoja además especialmente necesario tras la salida de jugadores como Manu García, a quien está llamado a sustituir, como ya afirmaron los técnicos de Mareo tras la marcha del atacante ovetense al Manchester City. “Su marcha es un handicap, porque era un jugador diferencial”, remarca Gaspar, “me alegro mucho por él, porque sube una categoría, pero a nosotros nos fastidia, porque era un jugador muy importante”. Sin embargo, el canterano, como su recambio, no se marca ningún objetivo concreto. “Yo intento ser yo mismo, no me planteo sustituir a nadie, intento hacerlo lo mejor posible”, afirmó rotundo. “Estoy al servicio del cuerpo técnico y, sea en la posición que sea, juego sin problema”, zanja.

Unas bajas que la dirección deportiva trata de compensar con nuevas incorporaciones como la de José Luis “Puma” Rodríguez, que podría cerrarse esta misma semana. “Si el club decide hacer incorporaciones en los puestos de ataque, bienvenido sea, la competencia va a mejorarnos a todos”, enfatiza. Como ya lo están haciendo los tres primeros refuerzos –Kravets, Christian Rivera y Berrocal– y los jugadores del filial. “Vienen con muchas ganas de mejorar el equipo, con ganas e ilusión”, valora.

Unos componentes que tendrán que suplir la falta de jugadores veteranos como Carmona o Javi Fuego. “Eran la base del equipo, jugadores experimentados y con experiencia en la categoría, que es muy importante”, lamenta Gaspar, que no obstante asegura que “al ser casi todos tan jóvenes tenemos muchas ganas de demostrar en esta categoría y hacernos valer”. Con todo, “la pretemporada está siendo muy buena” porque “partimos de esa base del año pasado, con el mismo cuerpo técnico y casi los mismos jugadores y solo hay que mejorar alguna cosa del año pasado” para así lograr el objetivo marcado por el vestuario: lograr el ansiado ascenso.