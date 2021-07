El “Puma”, que no descarta el Alavés, decidirá su futuro esta semana

El extremo panameño se encuentra actualmente en su país tras disputar con su selección la Copa Oro. Allí está en constante contacto con sus agentes, que le mantienen informado de todo cuanto sucede. Y desde allí tomará la trascendental decisión. Viajará a España una vez que se decante para un lado o para el otro para hacer efectiva su decisión.

Desde el entorno del jugador insisten en que la propuesta del Sporting es la que más les gusta. Sin embargo, será el “Puma” quien tenga la última palabra. Y aún no ha descartado la opción de luchar por ganarse un puesto en el Alavés. De no ser así, optaría por “sacrificar” su opción de jugar en Primera División para hacerlo con el Sporting en Segunda. El proyecto, el club y la ciudad le encajan, pero la decisión no está tomada.

Sobre todo, porque el “Puma” tiene contrato con el club babazorro hasta el curso 2023. Así lo firmó en la última renovación que rubricó con el conjunto vitoriano, el pasado año, antes de salir cedido al Lugo. Por ello, con su vinculación con el Alavés perfectamente atada, únicamente resta por conocer el destino de su siguiente andadura.

Javi Rico sigue trabajando para lograr que el “Puma” desembarque en Gijón. Las conversaciones con los agentes del jugador son constantes y se vienen intensificando durante la última semana, cuando Rico anunció la llegada “inminente” de un nuevo refuerzo. El panameño viene de jugar 26 partidos en Segunda División con el Lugo el pasado año, anotando cinco tantos.