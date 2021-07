Así triunfa la nueva camiseta del Sporting: de Francia a las islas británicas

“Compré dos, para enviarlas a mi hermano y mi sobrino a Escocia”, explicaba Carolina Martínez tras hacerse con dos casacas rojiblancas, “me las pidieron específicamente”. Martínez asegura que “ya tienen otras camisetas, y las lucen con mucho orgullo por allí, para hacer patria”. Así, la gijonesa será la encargada de enviarlas hasta tierras escocesas, ya que “este año, a causa del covid, no pudieron venir”.

También Víctor Menéndez se hizo con la nueva zamarra rojiblanca. “Solo compro aquellas que me gustan y hace que no tenía una desde la temporada 2015-16”, explica el abonado sportinguista. Este año sí se decidió a comprarla, ya que “me gusta mucho, soy bastante clásico y me gusta así, rojiblanca y sin mucho invento extraño”. El socio, recién renovado su abono, analiza la plantilla para el próximo curso. “Se fue Manu García, pero tenemos buena base de futuro, con jugadores jóvenes”, valora, “tienen que mantenerla y traer algo de fuera que lo mejore”. Por ello, “el objetivo tiene que ser siempre el ascenso”.

No solo asturianos acudieron a la tienda. Los franceses Nicolás Guerin, Frederic Cebat y Bertrand Roçe aprovecharon sus vacaciones para llevarse algún producto rojiblanco. “Somos fans del Sporting”, remarcaron.

Más de 15.000 abonados. Además, el club anunció ayer que suma ya más de 15.000 abonados, cerca de los 16.100 con los que acabó el curso pasado.