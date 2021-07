El “Puma” elige el Sporting por “ser un histórico”

El “Puma” contaba con el interés de clubes de Primera División de Portugal y Bélgica, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, la intención del panameño siempre fue la de jugar en el Sporting. La relación entre su entorno y el director deportivo, Javi Rico, ha sido clave para el devenir de las negociones. Unas negociaciones que se han mantenido a lo largo y ancho de las últimas semanas y que se cerraron hace dos días con la rúbrica del contrato. Si ha habido más demora de la cuenta ha sido en parte porque el extremo se encontraba concentrado con su país disputando la Copa Oro, la misma competición internacional que también jugó Babin con Martinica. La llegada del futbolista se espera para la semana que viene, ya que ahora se encuentra en su país natal de vacaciones.

Con el “Puma”, Javi Rico refuerza la segunda línea de gol, esa que en la faceta anotadora no estuvo tan afinada el año pasado. Con experiencia en la categoría de plata, el atacante jugó el año pasado 26 partidos en el Lugo, donde anotó cinco goles. Anteriormente, pasó por el KAA Gent de Bélgica y el NK Istra de Croacia. En Primera División también ha debutado. Jugó 21 minutos con el Alavés en la temporada 2019-20 frente al Real Madrid. A nivel internacional, además de jugar la Copa Oro con Panamá, debutó con su país en el Mundial de Rusia de 2018.

El club sigue peinando el mercado para poder incorporar refuerzos. Si bien, todo está supeditado a poder agilizar la operación salida. Una operación salida que pasa por Djuka. El montenegrino, tras su gran año, es el futbolista que más al alza cotiza de cuantos están en el vestuario de David Gallego. El Sporting dejó claro, en boca de su director deportivo, Javier Rico, que no van a vender el máximo realizador del año pasado por menos de seis millones de euros.

Ibai Gómez sigue en la agenda de Javi Rico

El Sporting ha comenzado a reforzar su parte ofensiva con la confirmación del fichaje del “Puma”. En la agenda de Javi Rico sigue estando otro extremo, Ibai Gómez. El vasco, a pesar de la llegada del panameño, sigue interesando al conjunto rojiblanco. Y, de hecho, cuando se produjeron los primeros contactos por el ex del Athletic Club ya estaba en el horizonte del Sporting la llegada del “Puma”. Si bien, el fichaje del vasco se antoja complicado puesto que cuenta con multitud de ofertas tanto de Primera como de Segunda. Entre los clubes interesados están el Rayo y el Elche, ambos clubes de la máxima categoría. Y no solo eso, dos entidades que también podrían satisfacer el principal anhelo de Gómez, que es ser una pieza importante en el once inicial. El que definitivamente se aleja de El Molinón es Robert Ibáñez, extremo del Osasuna. Aunque hubo cierto seguimiento por parte del conjunto gijonés, fuentes cercanas al jugador confirman que Arrasate cuenta con él.