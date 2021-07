El Sporting ensalza el pasado minero de la región con su segunda camiseta

“Verde de montes y negra de minerales”. Así, con un guiño al poema de Pedro Garfias al que puso música Víctor Manuel, presentó el Sporting la que será su segunda equipación para esta temporada. Una prenda que, como la temporada anterior, lucirá el nombre de Gijón a la altura del pecho gracias a que Integra Energía, el patrocinador principal del club, ha cedido este espacio a la ciudad. La camiseta la comercializará en exclusiva esta firma cuyo logo lucirá en uno de los costados. “Habrá opiniones para todos los gustos, pero seguro que gustará si es la del ascenso y ojalá lo sea”, afirmó David López, el portavoz de Integra Energía ayer en la presentación de la camiseta en El Molinón.

Una camiseta que hace una clara referencia al pasado minero de Asturias. Y que precisamente por ello ha caído en gracia entre los muchos seguidores rojiblancos que han crecido pegados a alguna explotación. En el vídeo promocional de la prenda se puede observar la mina gijonesa de La Camocha. Un detalle que no pasó inadvertido para Javier Llaneza, el presidente de la peña “Manu García” que tiene su sede en el antiguo poblado minero gijonés. “La camiseta me ha gustado mucho, pero ver a La Camocha en el vídeo aún más. Me ha resultado emocionante”, aseveró.

Que el Sporting vaya a vestir el negro en este curso es algo que ha gustado especialmente en los concejos con pasado minero, donde los seguidores que aúna el conjunto rojiblanco son legión. “Combina muy bien con el verde, es un acierto”, destacó Miguel González, secretario de la peña sportinguista Mieres del Camín. “Es un guiño muy guapo, me gusta. La pena es que no la comercialicen”, concretó David Espina, portavoz de la peña “La Caleya Rojiblanca”, de Moreda. “Todos los guiños a Asturias son bien recibidos y si es a la minería mucho mejor”, ensalzó Alfredo González, de la peña “Langreo”.

“Que aparezca el nombre de la ciudad es algo que gusta, porque el Sporting es el equipo señero de Gijón y de buena parte de Asturias”, apuntó el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, que acudió a la presentación de ayer. A su lado estuvo el vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, quien confirmó que en las próximas fechas el club presentará una nueva camiseta, la tercera equipación. Martínez pasó revista a la actualidad del club y se mostró satisfecho con los más de 15.000 abonados con los que ya cuenta el Sporting. “Vamos fenomenal. Creo que hoy –por ayer– vamos a andar muy cerca el número de abonados de la temporada pasada”, zanjó.