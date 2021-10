Fran Villalba recibió esta mañana el premio como mejor jugador rojiblanco del pasado mes. Lo hizo en la semana previa del derbi asturiano. De cara a ese partido, enfatizó que "tenemos que dejarnos la vida para sumar los tres puntos".

Premio. Gracias a la afición por haberme votado y haberme dato este premio. Hay que seguir esta línea de trabajo, tanto el equipo como individualmente, para que lleguen los éxitos.

Derbi. Ya había escuchado antes cosas del derbi, desde que llegué. Dirigentes y compañeros ya me dijeron lo que era el derbi y lo que suponía para el club y la afición. Desde el primer momento sé lo que significa. En el vestuario se vive como una semana diferente, especial para todos. La afrontamos con mucha ilusión y ganas de que lleguen los tres putos. La rivalidad es especial para todos y para mí. Llevamos tiempo sin ganar un derbi y el sábado es una buena ocasión para hacerlo.

¿Cómo se afronta? Tenemos que competir al 100%. Estamos tranquilos, con muchísima confianza. Todo va a ir bien, como tenemos previsto desde que empezamos la semana. Tenemos que hacer nuestro fútbol, como todo el año. El partido es largo. Los capitanes nos meten en el contexto del derbi, sobre todo a los nuevos. Ya estamos metidos, pensando en el sábado, sabemos la rivalidad y lo que supone. Tenemos que estar tranquilos, con ilusión y ganas.

Afición. Es lo más importante. No vamos a tener a toda nuestra gente, pero seguro que va a haber gente apoyándonos. Nosotros les vamos a brindar esa victoria que tanto esperan. Poco a poco se va a notar el ambiente, sobre todo mañana, cuando vengan a vernos entrenar, se va a caldear el ambiente.

Pique entre vestuarios. Nosotros no entramos en eso. Nos centramos en entrenar, preparar la semana para llegar al sábado y competir. No nos tiene que sacar del partido y lo que hemos preparado.

Ambiente hostil. Esos partidos me gustan, me dan un plus de motivación. Tengo muchas ganas de afrontarlos.

¿Cómo celebraría el gol? Con rabia, como contra el Amorebieta. Sumar y marcar siempre es importante. Va a ser un partido especial por mí y la afición, que tanto quiere ganar ese partido.

Banda o media punta. Me encuentro más cómodo jugando por dentro, pero estoy a disposición del míster para ayudar al equipo. Donde me pida, intentaré cumplir y dar el máximo nivel. Pero por dentro me siento más cómodo y liberado.

Responsabilidad en el derbi. Voy a intentar hacerlo bien, igual que hasta ahora, para aportar al equipo y ganar. Me voy a dejar la piel en cada balón y cada jugada. Tenemos que dejarnos la vida y sumar los tres puntos.

Buen arranque. Sabía a dónde venía, a un club que me iba a dar esa estabilidad y confianza desde el primer día. Me está sorprendiendo el acierto goleador, porque nunca me habían caído tantas como este año, y espero que me sigan cayendo. Estoy muy contento e ilusionado desde el primer día. Toca seguir trabajando para seguir sumando goles y aportando al equipo en todo lo que pueda.

Momento de forma. Me encuentro bien. Tengo la confianza y la estabilidad que un jugador necesita. Ojalá pueda dar más, voy a dar todo de mí para ayudar al equipo-

Otros derbis. Jugué algún Valencia-Villarreal y no se viven igual que aquí, no existe tanta rivalidad. Va a ser diferente seguro.

Oviedo. Se sienten cómodos defensivamente, son uno de los equipos menos goleados. Son peligrosos en las transiciones, con gente rápida por fuera y dos delanteros que van bien por arriba y al vestuario. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que lo hacemos muy bien.