El bisturí de la victoria del Sporting en Anduva: de aquel abrazo del árbitro, a la "galleguina" a Pablo Pérez

Hay que remontarse un año atrás para encontrar el último partido del Sporting en Liga en el que haya marcado, al menos, tres goles. Fue también en febrero, la pasada campaña, y lejos de El Molinón. Llegó en el 0-4 firmado ante el Logroñés, donde Djuka hizo los tres primeros y Cumic remató la faena. El partido de ayer en Anduva devolvió la lluvia de goles rojiblancos y la sonrisa a una Mareona que volvió a ser fiel a su equipo pese a que la mala racha de resultados no invitaba a meterse más de trescientos kilómetros para desafiar el frío de Miranda de Ebro. La victoria ante el Mirandés facilitó al Sporting vivir el último cuarto de hora de partido más tranquilo en mucho tiempo. Los rojiblancos volvieron a ganar fuera de casa y permitieron a su entrenador, David Gallego, tomar aire. Fue un capítulo muy parecido al vivido en Ibiza en la última jornada de 2021. Allí, el de Suria se la jugaba y el equipo respondió retomando el camino del triunfo para disfrutar de la Navidad sin más sobresaltos. En Anduva, el autocar del conjunto gijonés retornó con la satisfacción de volver con los tres puntos y la seguridad de que Gallego estará en el banquillo el próximo domingo ante la Ponferradina. La victoria incluso permitió ver a Aitor y a Djuka abrazarse de nuevo. Tras la riña ante el Eibar, los dos marcaron y el de Gibraleón festejó el suyo con el bravo montenegrino, asistente de Christian Rivera en el tercero.

Jony mete el miedo en el cuerpo a la Mareona

Verle incapaz de armar la carrera después de un robo de balón que dejaba al Sporting en clara situación de contragolpe ya hacía presagiar algo más que una patada muy fea. Jony pidió el cambió después de levantarle la cartera a Jorge Sáenz, que se fue al suelo para cortarle con un plantillazo que se quedó en amarilla y pudo ser, perfectamente, roja. No iban ni diez minutos de la segunda parte y el Sporting se quedaba sin una de sus referencias ofensivas y la Mareona, con más de 600 en la grada, sin su ídolo. El “Perdigón” se sentó en el verde, levantó las manos e hizo el gesto para ser sustituido por el Puma una semana después de su regreso al conjunto gijonés. Habrá que esperar a la evolución para saber si todo queda en un golpe o hay que lamentar más allá la patada de Sáenz.

Prieto Iglesias se reencuentra con Mariño

Se chocaron la mano minutos antes del inicio del partido, después de realizarse el sorteo del campo y decidirse que sería el Mirandés el primero en sacar de centro. Prieto Iglesias y Mariño se reencontraron ayer en Anduva. Fue casi un año después de aquel abrazo que les unió de manera especial. El colegiado navarro fue el primero en consolar al vigués en la última jornada de la temporada pasada, la misma en la que el Sporting cayó en casa ante el Almería (0-2) víctima, entre otras cosas, de los errores del guardameta de los gijoneses. Un resultado que hizo esfumarse las últimas opciones de disputar una promoción de ascenso que antes de la jornada ya se antojaba muy complicada. La imagen de Mariño entre lágrimas y el cercano gesto del colegiado fue una de las fotografías del partido y mostró el lado más humano del fútbol profesional.

Pablo Pérez se lleva la "galleguina" del día

Pese a perder la pasada jornada, se mostró satisfecho con lo visto ante el Eibar y no quiso complicarse. Gallego repitió once tras una semana en la que probó jugar con dos puntas. Esta vez no hubo que lamentar una derrota, al contrario. En todo caso, tras el pitido final hubo “galleguina” para Pablo Pérez. El técnico fue directo a por el gijonés protagonizando ante las cámaras lo que pareció una bronca. Explicó después que le recriminó no haber ido a disputar un balón. También reconoció que, tras escuchar a su futbolista, Pablo Pérez tenía razón. Cosas de la tensión.

El VAR da otro penalti, como en Málaga

Volvió el Sporting a tener la oportunidad de probar su puntería desde el punto de penalti. Lo hizo con suspense. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador en Anduva gracias a una pena máxima que llegó desde el VAR. Un lanzamiento envenenado de Pedro Díaz iba a resolverse con saque de esquina después de que Lizoain metiera una buena mano al disparo del canterano. A Prieto Iglesias le mandaron esperar. Babin y Aitor lo veían claro, el penalti. El árbitro navarro les intentaba explicar que él no había visto nada punible. Cuando pasó por delante del monitor, la cosa cambio. Penalti y gol de Djuka. El octavo en su cuenta. Algo parecido pareció hace unas semanas, en la visita al Málaga. Allí también vio el Sporting cómo una pena máxima, mostrada por el VAR, le servía para abrir el marcador.