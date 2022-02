La Mareona vuelve a soñar tras la victoria del Sporting: “Ha sido de diez”

“¿Por qué no vamos a ganar?”, preguntaba un seguidor en la Plaza de España de Miranda de Ebro, un tanto molesto por la desconfianza de sus compañeros. “A mí me vale un empate”, confesaba otro. La Mareona se desplazó a Miranda de Ebro para arropar a los suyos. Fue una tarde de muchas emociones. Porque muchos eran pesimistas, pero viajaron igualmente confiando en que el equipo diera “un golpe de efecto”. Y vaya que si llegó. “Nos llevamos una alegría tremenda”, comentó Alejandro Suárez, uno de los más de medio millar de aficionados rojiblancos que alentaron al Sporting desde las gradas de Anduva, tierra hostil, porque a pesar de que los locales no eran muchos más en número (habría unos dos millares de seguidores en el campo) apretaron también de lo lindo en un estadio romántico con aroma británico. “Es una pasada”, decía Luis Álvarez a las puertas.

El goteo de seguidores fue continuo desde primera hora de la mañana. Pero la Mareona no se encontró en un paraje concreto de la localidad burgalesa, sino que estuvo esparcida por todos los rincones de Miranda de Ebro, amable con el turista. Algunos aprovecharon para hacerse el viaje desde Madrid. Otros lo hicieron desde Asturias. “Me preocupaba mucho la imagen del equipo, pero lo cierto es que el triunfo ha sido muy merecido y ahora quedan quince partidos, que es mucho tiempo, para soñar con una remontada que desde luego no es imposible por números”, confiesa Javier García, con una sonrisa de esas delatadoras. A Anduva fueron varios ejecutivos del club: estuvo el vicepresidente Javier Martínez, Joaquín Alonso y también el director deportivo, Javi Rico, todos muy pendientes de la reacción de los rojiblancos. “Hoy no se le puede reprochar nada al equipo. Ha sido un partido de diez”, comentó la afición. También estuvo por Miranda de Ebro Manu García. El futbolista, propiedad del Sporting, pero prestado en el Alavés, aprovechó las cortas distancias que hay con Vitoria para respaldar a sus excompañeros. Después, aguardó a la salida de la plantilla para felicitarles por el triunfo. Otra muestra de su implicación. También se dejó ver por Anduva Aritz López Garai. El ex rojiblanco, un nombre puesto sobre la mesa estos meses, se acercó a Anduva a seguir de cerca el partido.