Joseba Etxeberria es el elegido por Chema Arangón para entrenar al Mirandés, después de echar a Lolo Esobar por caer ante el Sporting en Anduva (0-3). Precisamente el club rojiblanco tenía a Exteberria como una opción muy seria por si caía Gallego, opción desvelada por LA NUEVA ESPAÑA en diciembre, momento donde la dirección deportiva rojiblanca ya contactó con el técnico vasco. Ese nombre ha estado siempre en la agenda.

Javi Rico pidió informes sobre Etxeberria. Puso su nombre sobre la mesa por si Gallego no superaba la final de Ibiza. Exteberria, que no convencía a la ejecutiva del Sporting, era la segunda opción ahora si el técnico de Suria no vencía en Anduva. La primera, quien más gusta, es Martí. La paradoja tras la goleada rojiblanca es que el movimiento ha alcanzado al Mirandés, que se ha decantado por la leyenda del Athletic para tomar las riendas del proyecto burgalés.