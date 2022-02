Uros Djurdjevic, delantero del Sporting, habló este mediodía para los medios informativos, una vez celebrado su gol número cincuenta con la camiseta rojiblanca. "Me gustaría marcar muchos goles más. Nunca me pongo cifras. Marcar cincuenta goles significa mucho por hacerlo en un club histórico como el Sporting".

¿Le gustaría seguir más años en el Sporting?

"Sí. El Sporting es mi segunda casa. Llevo 4 años. Nunca estuve en un club más de un año. Estoy contento. Veremos qué pasa"

¿Hubo ofertas en invierno?

"No me consta que hubiese ofertas en invierno, pero no me preocupa. Me preocupa el Sporting"

Futuro en el Sporting

"No sé si es mi último año en el Sporting. Todavía es pronto"

Descanso en los últimos partidos

"En casi todos los partidos juego noventa minutos y me viene bien descansar en algunos minutos. En el último partido, con 3-0, creo que el entrenador lo hizo bien con el cambio. Acumulo muchos minutos"

Opciones de play off

"Claro que confiamos en el play off. Todos confiamos. Quedan 45 puntos y ahora hay que pensar en ganar a la Ponferradina en El Molinón. Tenemos dos partidos y hay que sacar 6 puntos"

Convocatoria de marzo selección

"No he pensado en eso, pero habrá posibilidades. Quiero jugar todos los partido aquí, en el Sporting, hasta el final"