Lezcano, goles que valen sueños: así es la emocionante historia de la delantera argentina que ha fichado el Sporting

A Lourdes Lezcano (Buenos Aires, Argentina, 25 años) siempre le ha gustado ir a contracorriente. Con ocho añitos, se enamoró “a primera vista” del fútbol cuando acompañaba a su hermano pequeño, Lautaro, a jugar en la pista del parque situado a escasos metros de la vivienda familiar, en Buenos Aires. Cansada de contemplar a tanto niño corretear detrás del balón desde la distancia, Lourdes salió a jugar. “Era la única mujer. Solo jugaba chicos”, cuenta la joven. Su familia y amigos fueron claves para el fenomenal ejercicio de resistencia de Lezcano, que, en cierto modo, lleva toda una vida luchando por una meta que siempre ha sido inalcanzable “Es increíble... Si me lo dicen años no me lo creería. Yo solo jugaba al fútbol porque me apasionaba, pero ahora estoy cumpliendo el sueño de estar en un club muy importante como es el Sporting y de estar jugando en Europa. Nunca me imaginé estar acá (España). Yo solo jugaba por amor a ese deporte”, confiesa. Detrás, toda una historia de superación. Sobre todo, hasta firmar su primer contrato como profesional en River Plate. Lourdes apostó por venir al Sporting antes de continuar en la destacada entidad argentina.

Aunque ella hacía oídos sordos, aguantó algún que otro comentario de quienes creían que ese deporte no era para mujeres. “Yo no les escuchaba”, confiesa. Resulta, además, que esa niña bonaerense tenía algo distinto. Era capaz de destacar sobremanera. Tenía un idilio con el gol que dejaba atónitos a todos los jóvenes que se juntaban en el parque. “Siempre he tenido facilidad para marcar”, dice. Las dificultades entonces eran máximas. Porque en Argentina siempre se ha asociado el fútbol como un deporte masculino. Pero Lezcano se rebeló ante las circunstancias. “Antes no había una sola niña jugando al fútbol; todo eran hombres”, señala. De hecho, Lourdes comenzó jugar con chicos, porque no había prácticamente clubes de fútbol femenino. Fue casi de casualidad, de rebote, como sucede con la mayoría de cosas importantes de la vida. Lourdes acompañó a su hermano a jugar con su equipo, Los Frutales, y entre Rodrigo, hoy un amigo íntimo, y su padre, Julio, el entrenador, le animaron a probar. Y, claro, Lezcano se hinchó a marcar goles. “Iba a verles jugar y de repente un día me puse a jugar con ellos”, confiesa. Ahí hasta llegar a la selección argentina tras ser una figura en River Plate. Ahora, Lezcano sueña con obrar el milagro con el Sporting Femenino: lograr la permanencia. “Estamos a tiempo. Todavía se puede”, cuenta Lezcano. “Me gustaría hacerlo bien y volver con la selección”, sentencia.