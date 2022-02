Calavera ve al Sporting de Gijón a tiempo de todo. El lateral rojiblanco ha comparecido este mediodía en sala de prensa para subrayar la importancia de los próximos cinco partidos como un tramo en el que se decidirá por qué luchará el equipo a final de la presente campaña. Tiene claro de que hay mimbres para poder alcanzar el sexto puesto y para ello pide a la afición se reenganche e intimide a un rival fuerte como el del domingo, la Ponferradina, quinto clasificado.

Su llegada a Gijón. "Los primeros días fueron todos de muchas emociones, todo muy rápido. No me lo creía. Llevo más de dos semanas, a gusto, contento. Tengo ganas de seguir aportando y seguir cogiendo ritmo, que es lo que me falta".

Su segunda etapa. "Hay diferencias a nivel de plantilla, y de staff. En el resto, aquí no cambia nada. Mareo es lo mismo e incluso mejor. Es un club acogedor y la exigencia, como en su día. Estamos preparados para pelear para todo".

Dos partidos. "La primera semana nos venía el líder, estábamos en casa, tuvimos el fallo del gol pero hicimos buen partido y competimos noventa minutos. Lo más justo hubiera sido el empate. La de Anduva culminó con tres goles, con portería a cero y hay que seguir con esa línea. Hay que aprovechar esa confianza. Que la afición nos ayude porque va a ser importante".

La Ponferradina. "Ningún rival de la categoría es propicio para nada. Todos pueden ganar a cualquiera. Hay que hacerse fuertes en casa. Tiene que ser un fortín. Tenemos dos partidos en casa consecutivos, pero ahora toca la Ponfe".

Doble duelo en casa. "Le das importancia porque tienes un punto a favor que es jugar en casa. He estado jugando de rival y no es fácil jugar con la presión, con el ambiente de fútbol que hay. Hay que intentar coger una racha de victorias positivas para engancharnos arriba".

La competición. "La categoría es muy complicada. Todos vimos el caso del Dépor. Es muy exigente. Todo dependerá de estos cinco partidos que vienen. Somos el Sporting, estamos a tiempo de todo y tenemos que aprovechar para llegar a los últimos diez partidos con la flecha para arriba".

Ambicioso. "Vengo con ilusión, confianza y ambición. He visto a los compañeros competir y tenemos equipo para luchar para eso. Lo creo sinceramente. Estos dos tres cuatro partidos que vienen serán la clave para ver dónde podemos estar. Tenemos que centrarnos en el partido del domingo, y luego ya vendrán otros".

La fuerza de El Molinón. "He estado de visitante varias veces, y es muy jodido cuando la gente ayuda al equipo y nosotros queremos eso, que la gente ayude se enganche y nos dé ese poquito más para seguir creceindo. Queremos dar motivos para que se enganche, y lo vamos a hacer. Queremos un Molinón fuerte y salgan temblando, que les cueste pensar. Nos tenemos que hacer fuertes en casa".