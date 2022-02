El favor del “Negro” a Ferrero y aquella mítica pregunta de Sinibaldi: la historia que facilitó la llegada de Enzo al Sporting

“¿Dónde están los papeles de Doria? ¿Dónde están?”. Víctor Hugo Doria todavía escucha la desesperada pregunta de Sinibaldi, entrenador del Sporting en la temporada 1975-76, la del estreno de Ferrero como rojiblanco, la del inesperado descenso a Segunda. El equipo echó de menos, entre otras cosas, al poderoso central argentino, que vivió una curiosa historia para hacer sitio a un futbolista de época y a uno de sus buenos amigos. “Acepté nacionalizarme para dejar mi plaza de extranjero a Enzo y el papeleo se retrasó tanto que estuve casi un año sin jugar”, cuenta el “Negro” a LA NUEVA ESPAÑA. Sigue fuerte. Se ha recuperado de un infarto y le ha ganado un intenso partido al covid-19. “No estoy para jugar un partido, pero sí para ‘patear’”, afirma desde Argentina, a sus 74 años, uno de los hombres que más duro le pegó a la pelota en El Molinón.

“Recuerdo uno de locos contra el Espanyol”, responde Doria sobre aquellos “tiros libres” (faltas) convertidas en cañonazos cuando le tocaba lanzar. Hay que remontarse a la temporada 1981-82, la penúltima de sus diez campañas consecutivas como rojiblanco. El escenario, El Molinón. “Eran los minutos finales y el ‘quillo” Mesa me dejó la pelota ahí, como a mi cargo. Saqué un bombazo que la clavé en el otro lado de la portería. Golazo. Hasta yo me sorprendí”, recuerda, entre risas, el argentino. Fue uno de muchos, la salsa de una etapa en la que el mayor brillo fue para su imponente papel defensivo en compañía de futbolistas como Rezza. La sintonía entre ambos ha dejado frases para el recuerdo como aquella que se le atribuye a Rezza tras entrar a un atacante que le superó a trompicones: “Rematalo Negro, que va herido”. Y ahí iba Doria.

“Recuerdo vagamente cómo fue mi fichaje”, inicia Doria. Es pura modestia. El recuerdo gana nitidez en pocos minutos. “En San Lorenzo teníamos un equipazo. Yo era de los más jovencitos. Jugábamos en nuestra cancha ante Estudiantes de la Plata, ganamos 3-1 y cuando estaba en la ducha, entró un empleado y me dijo que fuera a la oficina del presidente. Era tarde, como las 11.30 de la noche. Subí. Me hice anunciar y junto al presidente había dos señores que no conocía. ‘Estos señores te quieren llevar al Real Sporting de Gijón’, me dijo el presidente”, recuerda. Fue la primera vez que escuchó el nombre de un club que le marcó para siempre. Al día siguiente le explicaron todo. Tres años, ficha y el sí definitivo.

Los inicios no fueron fáciles. “Llegué a Gijón, me entrené con el plantel durante una semana y mi fichaje seguía sin cerrarse. Me empecé a poner nervioso”, cuenta. La razón venía de las suspicacias que levantaban en aquella época los jugadores venidos de fuera. Algunos, con menor calidad de la que presumían. “Eran los oriundos. No ocupaban plaza de extranjero, pero habían tenido alguna mala experiencia y no se fiaban. En cuanto me vieron hacer unos ‘picaditos’ ya se dieron cuenta de que al menos conocía la pelota”, bromea. Abrió una década inolvidable.

“Mi hijo pequeño, Adrián (46 años), nació en Gijón –el mayor, Gerardo, tiene 50–. Fueron diez años magníficos. También hubo cosas raras, como un muchacho que empezaba a manejarse como agente de futbolistas en el Sporting y me quiso llevar a Francia. Me negué y me amenazó. ‘Estas cosas se pagan’, me decía”, comenta. Actualmente reside en Buenos Aires y el balón ha seguido formando parte de su vida desde su retiro. “Fui entrenador de juveniles en San Lorenzo y Defensa y Justicia. También fundé una comisión de actividades infantiles que ha dado muchos futbolistas y hasta puse un gimnasio de musculación grande en Comodoro”, relata. Ahora disfruta del Sporting desde la distancia mientras echa de menos aquel equipo que “apostaba al cero en defensa. Con eso ya sabíamos que ganábamos. El gol con Quini o Morán estaba asegurado”.