Gallego, ante la vuelta del Sporting a El Molinón: "El equipo es mucho mejor cuando el campo es una caldera: hay que ganar sea como sea"

David Gallego, entrenador del Sporting de Gijón, ha analizado esta mañana el partido del próximo domingo, ante la Ponferradina (El Molinón, 18.15 horas). El entrenador rojiblanco confía en que el equipo vuelva a mostrar la línea vista ante el Mirandés y descarta que se repita la versión de la primera vuelta en El Toralín, donde los gijoneses cayeron con estrépito (4-1) recibiendo tres goles prácticamente en la primera media hora. Fue el día en el que el técnico probó con defensa de cinco. No volvió a repetirla.

El equipo. "La semana ha ido francamente buena. Lo comento semana tras semana. Tengo la suerte de tener un grupo, un equipo con una ilusión tremenda. Tienen una confianza buenísima y la semana ha sido como otras, ninguna queja".

Jony. "Mañana esperamos que se incorpore al grupo a ver qué sensaciones tiene. Está evolucionando bien. Decidiremos. Lleva muchos partidos sin competir y tomaremos la decisión cuando acabe el entrenamiento".

Sin victorias ante rivales play-off. "La motivación es que necesitamos ganar y queremos ganar. Da igual que sea de arriba o de abajo. Hay que ganar sea como sea en nuestro campo. Tenemos que hacernos fuertes".

Tramo de dos partidos en casa. "Solo valoro el partido de la Ponferradina. Necesitamos x puntos en estas 15 jornadas para optar por el premio y luchar por el objetivo de ascender, pero el objetivo es la Ponferradina. A eso hemos dedicado toda la semana".

Christian Rivera y Gragera. "Gestiono todas las situaciones igual. Hay que tomar decisiones y valorar el rendimiento de los jugadores. Son dos jugadores de mucho nivel, ambos de un perfil 6. A partir de ahí la competencia es tan grande y hay tan poca diferencia, que tienen que competir. Encantado de que estén dando los dos a este nivel".

El Molinón. "Espero que la afición haga lo que ha hecho hasta ahora: apoyar al equipo a muerte. Va a ser un partido que, si tiene algo este rival, es que es el que mejor compite en Segunda División. Sé que la afición va a estar, que siga como hasta ahora. Que apoye al equipo porque hay fases que lo necesitará".

Jugarse el puesto. "No es mi problema. Mi problema es intentar entrenar. Tengo mucha faena como para preocuparme de lo externo. No quiero tener que reprocharme nada a mí, ni a mi cuerpo técnico, en cuanto a trabajo".

La presión de la grada al rival. "Cuando se dan esas circunstancias, incluso con malos resultados, el Molinón aprieta muchísimo. El equipo es mucho mejor cuando el campo es una caldera. No me gusta pedirlo porque sé que lo dan. Tenemos que engancharlos con nuestro juego, pero la afición no suma, multiplica. El rendimiento del jugador es mayor cuando lo nota (el apoyo)".

La derrota en El Toralín. "Está muy lejos ese partido. Sigo pensando lo mismo. Fue el partido que un entrenador no quiero que pase: el equipo no fue competitivo. Defendemos a una entidad y el equipo es el único día en el que del 1 al minuto 90 no compitió. Tenemos que hacer que no vuelva a suceder. No sé el resultado, pero que la competitividad va a ser cien por cien diferente lo tengo completamente seguro".