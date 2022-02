Bert Jacobs, el libro de su año en el Sporting: “Amaba Gijón, quiso volver”

La primera biografía de Bert Jacobs verá la luz a final de mes en Holanda. El título “Hotse Knots Begonia Vaetbal” (una frase hecha en Holanda que describe un fútbol de patadón y muchas faltas, el que odiaba Jacobs) rescata del olvido la vida del que fuera entrenador del Sporting en la campaña 1992-93 por su condición de ídolo para la afición del Vitesse, al que subió a la máxima categoría y logró meter en su primera final de la Copa holandesa en sesenta años. “Amaba Gijón porque le recordaba al lugar en el que nació, Zandvoort, una ciudad pequeña, también con playa”, explica a LA NUEVA ESPAÑA Michiel Kraijkamp, quien firma la obra junto a Ferry Reurink y ha escrito el capítulo dedicado al Sporting.

“Era un fanático del fútbol, tenía un gran sentido del humor y también era un poco vividor”, reconoce Kraijkamp sobre la figura de Jacobs, fallecido en 1999 y al que no llegó a conocer personalmente, pero cuyo interés por descubrir más sobre “un referente del Vitesse” motivó el inicio de la biografía. Aficionado del conjunto neerlandés, se asoció con Reurink, gran conocedor de la historia del club, para plasmar un retrato sobre Jacobs más allá de lo deportivo. ¿El resultado? Cuatro años de investigación y un montón de anécdotas. “Hay varias cosas desconocidas como que tenía una hija, Mirjam, que tuvo muy joven y asumía como fruto de un desliz. La reconoció, pero no había relación entre ellos”, detalla. El otro hijo del técnico, el que sí constaba “oficialmente”, “falleció hace dos años”. Casado en dos ocasiones, “también ha fallecido Mayka”, la mujer con la que llegó a Gijón.

“Sus problemas en el Sporting comenzaron con el cambio de directiva. Fue fichado por Plácido Rodríguez Guerrero y Paulino Tuñón, que conocían su trabajo y le veían como un hombre capaz de hacer que un club humilde peleara con los grandes. También sabían entenderle, porque no era un tipo fácil. Bert decía: ‘España tiene que adaptarse a mí, yo no voy a adaptarme a España’”, explica Kraijkamp. Llegó entonces la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva y los autores sitúan el traspaso de Monchu como una de las situaciones que menos agradó al entrenador. De Bert aseguran que “estuvo en la órbita del Madrid, porque por entonces Benito Floro no convencía a los blancos”.

“Hay una anécdota curiosa que resume su carácter y aparece en el libro. Emilio Gutiérrez (exjugador del Sporting) nos contó que un día se peleó con un compañero en un entrenamiento. Bert no le sancionó, ni le castigó. Ordenó a sus compañeros que formaran un ring en torno a ellos y que empezaran a hacer apuestas por quién creían que iba a ganar. La pelea se detuvo en seco y consiguió continuar con el entrenamiento como mejor sabía hacer, con humor. Él era así. Hasta hacía imitaciones ante sus jugadores, a los que visitaba en casa e intentaba conocer sus problemas. Antes que al futbolista, se ganaba a la persona”, asegura.

El libro también cuenta el cáncer que en 1987 apareció en la vida de Bert como una aparente infección en la nariz que acabó obligándole a llevar una prótesis en el paladar. El mismo que reapareció 22 años después segando su vida. “Le gustaba tomar algún trago para relajarse. Digamos que en la última etapa de su vida tomó alguno de más, pero no tuvo problemas de alcohol como entrenador, mucho menos en el Sporting. Tras irse de Gijón siempre repetía que quería volver, que echaba de menos España”, concluye Kraijkamp. Tendrá que ser en forma de libro.

La edición en español, pendiente de peticiones

El 26 de febrero, el campo del Zandvoort, el que marcó la juventud de Jacobs, será el escenario de la presentación de su biografía. Allí soñó con ser futbolista, aunque “jugó poco por una lesión de rodilla”. En el libro se repasa la trayectoria del extécnico del Sporting, y de momento sólo habrá una edición en Holanda y en holandés. “Si en España logramos que 100 o 200 personas hagan su petición y se comprometan a comprarlo, estamos dispuestos a realizar una edición en español”, dicen los autores, que hasta tienen constancia de la peña sportinguista dedicada a Jacobs: “En Gijón sabemos que dejó un gran recuerdo”.