¿Quién está detrás de los retratos virales a jugadores del Sporting? Así es la historia de Ángela Pérez

Lleva años dibujando, pero fue hace unos meses, tras compartir en redes uno de sus retratos, cuando su arte empezó a ser conocido en el universo Sporting. Ángela Pérez compartió una imagen de Djuka y Fran Villalba hecha con policromo (colores) y papel de tal fidelidad que llamó la atención de aficionados y futbolistas. “A raíz de ahí me contactó la mujer de Djuka para hacerme un pedido y también la madre de Puma Rodríguez”, explica esta gijonesa de 21 años. Por el camino se ha llevado centenares de “me gusta” en redes sociales, incluyendo los de los propios jugadores rojiblancos.

El dibujo llegó mucho antes que su pasión por el Sporting. La habilidad de Ángela llamó pronto la atención de Rosa María Martínez, su madre, que veía cómo la niña pintaba hasta sobre el papel del mantel los días de comida familiar fuera de casa. “Con cinco años me apuntaron a una academia y allí aprendí hasta los 17”, comenta sobre el centro Aristas, situado en la gijonesa calle de Manuel Llaneza, la misma donde ella reside. Estudiante entonces del colegio público Asturias, cursó Secundaria en el Número 1 y decidió hacer el Bachiller artístico en la Laboral. “Ahora estoy terminando la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Escuela Superior de Artes de Avilés”, detalla Ángela. También hace prácticas en el Museo de Bellas Artes. El pasado mes de noviembre, en la habitación de casa que ha convertido “en mi pequeño taller”, creó su perfil en Twitter y puso en marcha una idea que ha viralizado sus obras.

“Como me encanta dibujar y desde niña sigo al Sporting –en un alarde de honestidad confiesa que lleva abonada solo las cuatro últimas temporadas, pero antes ya visitaba El Molinón con asiduidad–, decidí mezclar las dos cosas. Cuando se me ocurrió subir a mis redes sociales mi primer dibujo, aquello explotó. Me prestó muchísimo ver que a tanta gente le gustaba”, explica. Entre las muchas visitas, la de Miljana, la mujer de Djuka. La ilusión de Ángela, a tope.

Miljana pidió el retrato de una de las celebraciones de gol del montenegrino, que pronto se convirtió en un regalo sorpresa para el jugador. En el perfil de Ángela se puede ver aún el vídeo que grabó Miljana en el que se ve al delantero del Sporting descubriendo su retrato. El gesto de Djuka lo dice todo. Después llegaron más dibujos: Jony y Quini; Gragera; más encargos “de una amiga” con Pablo Pérez como protagonista, y el último, el solicitado por la familia de Puma Rodríguez. La técnica es siempre la misma, con colores y sobre papel. Solo cambia la dimensión.

“En función del tamaño varía el tiempo que te puede llevar, pero suelen ser unas cuantas horas. Los más pequeños, de medio folio, si los quiero hacer de seguido tengo que echar un día entero. El más grande, en formato din A3, requiere ya dedicarle al menos dos días”, explica. No sabe aún cuál será el siguiente y aunque le cuesta pronunciarse sobre su futbolista favorito, admite que “lo que me más me gusta es que haya muchos jóvenes de la cantera en el primer equipo”.

Ángela dice que los retratos es lo que más disfruta ante el papel y apunta que, además del fútbol, se inspira en temáticas como el mar o los paisajes gijoneses. Habla con emoción de todo ello e intenta transmitirla también cuando lo hace del Sporting. “Me considero optimista y aunque ahora cueste verlo, ojalá el equipo logre el ascenso esta temporada”, concluye la autora de los retratos virales en rojiblanco.