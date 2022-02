Javi Rico, tras ser ratificado en el Sporting: "El presidente jamás me ha condicionado, tengo total libertad para tomar decisiones"

"Agradecer a David Gallego y a Toni (Clavero) su profesionalidad y entrega por poner al Sporting en lo más alto. Hasta el último segundo dieron muestra de su profesionalidad y calidad humana. No tengo duda de que las cosas les irán muy bien". Javi Rico, director deportivo del Sporting, inició así la presentación de Martí como nuevo entrenador rojiblanco. El gijonés, ratificado en el cargo para la próxima temporada por el presidente, aseguró que era algo que "no me soprende, pero sí agradezco". En ese sentido, quiso recalcar su independencia pese a que el máximo accionista haya tenido mucho que ver tanto en la llegada de Jony como en el momento del relevo en el banquillo, entre otras cosas. "El presidente jamás me ha condicionado, tengo total libertad para tomar decisiones", aseguró Rico.

"No me arrepiento de nada. Las decisiones se toman en el momento que uno lo siente de verdad. Me fastidia que hayamos llegado a esta situación y decirle a un compañero que tenga que terminar su vinculación", comentó Rico sobre las razones de destituir a Gallego a falta de catorce jornadas. "La decisión se toma porque entiendo que es el momento. Con todo el respeto absoluto a David Gallego, el máximo posible, el equipo necesita un cambio, otro tipo de dinámica. Espero y deseo que con Martí se haya acertado y la dinámica sea más regular y luchemos cada segundo. No he visto que el vestuario tenga alguna fisura con David, pero buscamos una dinámica más regular", continuó.

Rico, que no quiso desvelar la cláusula que permitirá a Martí continuar en el club más allá de junio, sólo comentó que "hay muchas cosas que están firmadas y a los pocos días se cambian porque las sensaciones son buenas. Vamos a dejar trabajar a Martí". Fue también muy ambiguo ante la cuestión de si Noé Calleja seguirá la próxima temporada como secretario técnico, limitándose a responder que "conmigo seguirá trabajando". En este punto, se le vio molesto. "Se han publicado cosas que no son correctas. El tema de Noé -sin concretar el qué- no es correcto. Se ha publicado que yo no he tenido nada que ver con Jony y no es correcto, se ha dicho que Martí no es una decisión mía…", deslizó.

En cuanto a papel de Javier Fernández en las gestiones deportivas, Rico sólo hizo el matiz de que "el presidente sí ha pedido la valoración, y ha opinado, pero no quiero que la gente interprete cosas que no son". Por último, recalcó de cara a la nueva etapa que se abre en el banquillo del Sporting y los objetivos de esta temporada, que "estando en el Sporting la ilusión y la entrega tiene que ser la máxima".