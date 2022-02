Javier Fernández: “Era un golpe de timón o navegar en la mediocridad”

“El consejo asume errores. Ir en el decimoquinto puesto es vergonzoso y no estamos orgullosos de ello”. En una respuesta a un accionista primero, y después ante los medios, Javier Fernández admitió la comprometida situación deportiva del Sporting en una junta de accionistas en las que se aprobaron por mayoría todos los puntos y dio para mucho. Empezando por el primer equipo. “Hay situaciones puntuales que nos hacen dudar y nos obligan a actuar sobre lo necesario”, comentó, de inicio, sobre la salida de Gallego. “La creencia es que el esfuerzo realizado en la plantilla es superior a la situación en la clasificación y eso ha llevado al límite”, añadió sobre la confianza en el técnico de Suria. “Era un golpe de timón o seguir navegando en la mediocridad, y elegimos lo primero”, sentenció.

“Este club no puede conformarse con la situación en la que está y dando ya la temporada la terminada. Lo he hablado con los capitanes. Es el momento idóneo para que un nuevo entrenador dirija al equipo. No es una decisión tomada en caliente”, justificó el presidente. Fernández, señaló que el relevo en el banquillo se ha producido “a propuesta” de Javi Rico. Descartó que el director deportivo le hubiera solicitado su salida antes, aunque admite que en diciembre “hubo cierta preocupación” al respecto.

En este sentido, el presidente insistió en desligar que esta decisión, la de destituir al entrenador, fuese una cortina de humo de cara a la junta, pese a que los datos le lleven la contraria. Las salidas de Paco Herrera, Abelardo y el propio Gallego llegaron todas en las horas previas a una junta de accionistas. “Hubiéramos preferido presentarnos aquí sin esta crisis”, aseguró Fernández. También dejó alguno de sus planes más allá de junio. En concreto, los relacionados al director deportivo, al que ve una temporada más en Gijón. “Con el director deportivo no hay dudas. Es un cargo que elijo yo, tiene contrato hasta 2023 y ya estamos preparando lo que va a ser este verano”, detalló. No fue tan contundente con Noé Calleja, secretario técnico. “Él lo propuso (Rico) cuando llegó y a lo mejor en junio piensa otra cosa”, deslizó.

“La Segunda es una categoría de montañas rusas en la que los resultados y las rachas marcan. Gallego mantuvo al equipo en una línea regular, con pequeños altibajos, propios de la categoría”, continuó en relación a la primera campaña del de Suria en Gijón. Un tiempo en el que, subrayó, el Sporting fue “un equipo reconocible”. Ahora, más allá del relevo en el banquillo, el presidente insistió en que “continuamos con una apuesta marcada en el crecimiento de jugadores con proyección en Mareo. Guajes que se apoyen en veteranos. Seguirá siendo nuestra política, basada en la austeridad económica”, destacó. También puso en valor que no se hicieran traspasos desde 2019 porque el mercado en la pandemia “estaba devaluado”, ni que se “jugara a la ruleta rusa en el mercado de invierno”.

“No se vende a la gente de la base, al contrario. Se protege”, prosiguió Javier Fernández, que hizo énfasis en que el club quiere crecer en la línea de confiar en la base. Por el camino, referencia envenenada al Villarreal, que se llevó por la puerta de atrás a un canterano como Christian Ferreres. “Nos duele el sentido depredador y mercantilista de algunos clubes y de algunos representantes. Seguiremos defendiéndonos”, afirmó, en referencia al contencioso ganado a los castellonenses.