Pep Martí fue presentado esta mañana como nuevo entrenador del Sporting de Gijón. El balear, que firma por la presente campaña con opción a ampliar un año más según objetivos, se mostró ilusionado ante el reto del conjunto rojiblanco, situado a siete puntos del play-off a falta de catorce jornadas para el final de Liga. Martí estuvo acompañado de Javi Rico, director deportivo del conjunto gijonés.

La llegada. “Doy las gracias a todo el mundo por el recibimiento y a un club como el Sporting por darme la oportunidad de disfrutar de mi trabajo. Espero dar el máximo de mí para dejar al Sporting donde se merece”.

Cláusula para seguir. “El objetivo es que al final llenemos de ilusión lo que es el Sporting. Queremos ver cómo evoluciona esto y eso es lo que va a determinar si el año que viene estaremos aquí”.

El reto. “Es el reto más importante que tengo en mi carrera, corta como entrenador. Un reto ilusionante con una plantilla con muy buen potencial. El reto es ser capaz de transmitir a los jugadores y volver a conectar con la afición”.

Gallego y el modelo. “No he podido hablar con David hasta ahora. Nostros queremos un equipo ambicioso, valiente, vertical… Que deje el alma en cada acción. El equipo tiene que demostrar pasión por este escudo. Es lo que quiero conseguir”.

Intensidad. “Debemos ser un equipo agresivo y manejar las áreas, donde se resuelven los partidos. Tenemos que ser un equipo equilibrado y sólido”.

¿Play-off? “Miro al día a día. Lo que me planteo y por lo que me he movido siempre es por trabajar de cara al domingo y conseguir los tres puntos para intentar llegar a lo más alto. El objetivo es engancharnos a nosotros y tener comunión con la afición. Tenemos que ser realistas sin menospreciar la plantilla que tenemos”.

Cantera. “Todos conocemos lo que es Mareo. Es el ADN del club. Hay momentos para que los jugadores puedan salir y sean capaces de dar estos retos”.

El sistema. “La plantilla es muy equilibrada. El equipo tiene posibilidades de diferentes sistemas. Vamos a manejar los entrenamientos para decidir. Siempre me ha gustado jugar con mucha referencia arriba, pero no tiene por qué ser con dos delanteros”.

Las áreas. “Todos entendemos que lo más fácil de trabajar con un grupo es la parte defensiva. Para lo ofensivo tenemos que generar automatismos, pero la creatividad la tienen ellos y no podemos coartarles”.

Ganar al Zaragoza. “No me planteo las consecuencias, me planteo prepararlo de la mejor manera. La gente quiere ver un equipo que trabaja en la sensación de luchar por el triunfo”.

Referencias. “Todos los entrenadores me han aportado muchas cosas. Intento inculcar las más destacadas a mi forma de ver el fútbol”.

Nuevo ayudante. “Fabián Rivero (segundo entrenador) es mi mano derecha. Hay otro compañero, José Manuel Ramón, que llegará un poco más tarde y se ocupará, sobre todo, del trabajo de balón parado”.

¿Seguir sin play-off?. “El fútbol son resultados y tenemos que ser realistas. Todos vivimos a base de los resultados. Todos, no solo el entrenador”.

El poder de El Molinón. “Compartí muchos años con Sastre. Mi relación con el Sporting ha sido extraordinaria. Es un club señor. Me quedo con la sensación de estar dentro del terreno de juego y ver que era incapaz de ganar por todo lo que la gente transmitía. Eso es lo que me gustaría ver el domingo”.