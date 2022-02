José Luis Martí ya mete ritmo al equipo: “El Sporting es el mayor reto de mi carrera”

Ritmo, ritmo y más ritmo. José Luis Martí dirigió ayer su primera sesión de entrenamiento en Mareo con la velocidad de balón y la intensidad como dos indispensables del Sporting que busca. “Lo importante es que el balón llegue, y cuanto antes, mejor”, reiteró el balear en una jornada en la que un centenar de espectadores acompañaron su primer día de rojiblanco. Fue después de presentarse en El Molinón, el escenario desde el que pretende “transmitir a los jugadores” para “volver a conectar con la afición ante el que considera como “el mayor reto de mi carrera como entrenador”. “A la mínima que tenga para finalizar, finalizo”, enfatizó Martí a sus jugadores. Remate, dinamismo, energía. El primero de los entrenamientos para preparar el duelo del domingo ante el Zaragoza (El Molinón, 16.00 horas) dio continuidad al mensaje ofrecido, horas antes, en sala de prensa. “Debemos ser un equipo agresivo y manejar las áreas, donde se resuelven los partidos. Tenemos que ser un equipo equilibrado y sólido”, subrayó.

El discurso de Martí tuvo mucho de fútbol y una idea clara: ganarse la ilusión del sportinguismo. “De mis visitas como rival, me quedo con la sensación de estar dentro del terreno de juego y ver que era incapaz de ganar por todo lo que la gente transmitía. Eso es lo que me gustaría ver el domingo”, destacó. No quiso fijar el play-off como un objetivo posible. “Miro al día a día. Lo que me planteo y por lo que me he movido siempre es por trabajar de cara al domingo y conseguir los tres puntos para intentar llegar a lo más alto”, justificó. Tampoco quiso acotar las cláusulas del contrato que le harían renovar -ha firmado hasta final de campaña más otra por objetivos-. “El objetivo es que al final llenemos de ilusión lo que es el Sporting. Queremos ver cómo evoluciona esto y eso es lo que va a determinar si el año que viene estaremos aquí. El fútbol son resultados”, resumió. Anunció que, además de Fabián Rivero (segundo entrenador), le acompañará en Gijón José Manuel Ramón, que “se ocupará del balón parado y llegará más tarde”.

Martí, cercano en el entrenamiento con Djuka, Fran Villalba, Aitor García, Babin y Cuéllar, con el que se abrazó nada más salir del vestuario, alabó al grupo del que se ha hecho cargo. “La plantilla es muy equilibrada. El equipo tiene posibilidades de diferentes sistemas. Vamos a manejar los entrenamientos para decidir. Siempre me ha gustado jugar con mucha referencia arriba, pero no tiene por qué ser con dos delanteros”, explicó. Había anunciado que empezaría por intentar detener la sangría de goles que arrastra el equipo, y lo llevó a efecto en Mareo.

“Todos entendemos que lo más fácil de trabajar con un grupo es la parte defensiva. Para lo ofensivo tenemos que generar automatismos, pero la creatividad la tienen ellos y no podemos coartarles”, apuntó. El primer ensayo que contó con charla previa y se extendió durante hora y media en el verde. De inicio contó con toda la plantilla, salvo el lesionado Calavera. Más tarde, Guille Rosas y Berto se ejercitaron al margen. El que ya está totalmente recuperado es Nacho Méndez.