El Sporting Femenino quiere reivindicarse en el derbi ante el Oviedo

No está siendo la mejor temporada para el Sporting femenino, pero en un derbi “la clasificación no existe”. El conjunto rojiblanco afronta el duelo ante el Oviedo como “un punto de inflexión” desde el que reivindicar “el trabajo que estamos haciendo”. No se está plasmando en resultados, ya que las de Rafa Bernal marchan como colistas de la categoría con solo una victoria, pero las cuatro capitanas del conjunto gijonés mantienen la fe en la remontada y alguna de ellas ya se sabe lo que es ganar en el duelo de rivalidad regional. Es el caso de Natalia Sobero. “El equipo está trabajando bien y el derbi puede ser el momento para demostrarlo. Son tres puntos más, pero ganar al Oviedo siempre es diferente”, sentencia la jugadora de Trescares, que vivirá pasado mañana su octavo enfrentamiento ante el conjunto azul.

“Un derbi no se puede describir, se siente. Son tres puntos, pero es un plus jugar y ganarlo”, resume la avilesina Noelia Fernández, una de las centrocampistas de la casa para la que el duelo ante el Oviedo tiene una dimensión “especial”. A poco más de dos días de que el balón eche a rodar, las jugadoras del Sporting femenino tienen sesión de vídeo en la zona de “las cabañas” de la Escuela de Fútbol de Mareo. Matan la espera para encender el televisor viendo el entrenamiento de los más pequeños. Los niños de la Escuela completan ejercicios con balón en el campo seis, contiguo al lugar de encuentro. La ilusión cala en los ojos de quienes serán las protagonistas del choque en Tensi. “Es un orgullo jugar este tipo de partidos y cuando estás dentro te sientes diferente”, añade Noelia. Entre las cuatro capitanas del Sporting, dos son nacidas fuera de Asturias. Lili vino al mundo en Valencia hace 25 años y de derbis sabe mucho. “Si le cuento los disputados entre Levante y Valencia, pasan de la veintena”, advierte quien fuera defensa del conjunto che. “Ya he vivido lo que supone este tipo de partidos en Asturias y le diré que la semana es de mucha intensidad desde el principio”, asegura. Avisa de una vigilancia especial. “El peligro del Oviedo es Isina. Es una jugadora que genera mucho”, subraya. Mucho más lejos de Valencia nació Geral. También defensa y capitana del equipo rojiblanco, a la colombiana no le pilla de nuevo lo que significa medirse al cuadro carbayón. “Será mi cuarto derbi. Le diré que en este tipo de encuentros la victoria vale doble. Es importante y especial la oportunidad de poder ganar ante un rival como el Oviedo”, explica. Ella, como sus compañeras, aún cree en la permanencia. “Tanto en la vida como en el deporte, nada es imposible”, concluye. También en un derbi.