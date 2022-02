“Mi lucha ahora es visibilizar la guerra y para mostrar la crudeza de lo que está pasando”

Vasyl Kravets (Ucrania, 24 años) vive una auténtica pesadilla. El jugador del Sporting fue uno de los rostros conocidos en la movilización contra la guerra en Ucrania celebrada ayer en La Escalerona.

–¿Se plantea ir a la guerra?

–No quiero que mi madre y mi mujer empiecen a llorar porque tengan miedo de que vaya a la guerra... Mi papel ahora está en compartir todo lo que está pasando en redes sociales. Lucho para visibilizar la guerra y para mostrar la crudeza de lo que está pasando, pero si la situación mañana o pasado empeora...

–¿Se plantearía entonces acudir y jugarse la vida?

–Si la situación empeora, quiero ir a la guerra para ayudar a Ucrania. Pero soy un jugador del fútbol, no sé disparar, cómo moverme, no sé qué hacer. Tendría que hablar con el Sporting... El corazón me duele al saber que está muriendo gente inocente y no puedes hacer nada. Putin es un demonio. Es una mala persona.

–Ayer no acudió a entrenar. Lleva días muy duros...

–Sí. Los peores de mi vida. Llevo días casi sin dormir. Hace dos días me llamó mi madre y me contó que había estallado la guerra. Ayer, no pude casi dormir. Solo dormí dos horas. Estoy toda la noche viendo las noticias sobre la guerra. Llamé a Mario (Cotelo) y le dije que no estaba para acudir a entrenar a Mareo.

–Emocionalmente la situación es muy complicada para usted. ¿Se ve capacitado para jugar el domingo?

–Pero yo quiero jugar el domingo en El Molinón... En el campo es otra cosa, y daré todo lo que tengo. En el campo es otra cosa.

–El Sporting está muy pendiente de todo lo que está pasando.

–Estoy muy agradecido al Sporting. Me han escrito compañeros, técnicos, mucha gente... Y el presidente. Me ha dicho que esté tranquilo y que me ayudará si necesito cualquier cosa...

–En Ucrania tiene a sus padres y a su hermano pequeño. ¿Cómo están?

–Sí. Están en un pueblo cerca de Lviv. Están bombardeando cerca de nuestro pueblo... Pero de momento están bien. Mi padre ha tenido que parar de trabajar estos días. No se puede trabajar en estas condiciones...

–¿Y uno no se pregunta por qué?

–Sí, claro. ¡Cómo puede estar pasando esto en 2022! ¡Cómo pueden matar a toda esa gente inocente! Todo es por culpa de la misma persona. Todo... Putin es un terrorista.

–Dice que quiere recuperar la antigua Rusia.

–Putin dice muchas cosas. Pero quiere pasar a la historia como un asesino. No hay una palabra para calificar lo que es Putin. (Kravets traga saliva). No hay palabra. Es un demonio. La situación en Ucrania estaba tranquila. La gente estaba en paz, y ahora está muriendo gente inocente.