Martí dice que la derrota del Sporting fue culpa suya: "La responsabilidad del segundo gol la tengo yo"

Martí asume los errores como propios. El nuevo entrenador del Sporting dejó a un lado la imagen del equipo ante el Zaragoza para asegurar que la culpa del resultado fue suya. “En el segundo gol me salió pedirles ir a por el segundo y nos costó el orden y las vigilancias defensivas”, afirmó el técnico rojiblanco de la acción en la que el delantero del Zaragoza Iván Azón superó a Berrocal y Mariño. “Me he encontrado un equipo con mucha ilusión y también mucha responsabilidad. El equipo está atenazado y en momentos puntuales le cuesta soltarse. Mi trabajo es liberarles de esa responsabilidad, que evidentemente la tiene, para que no les afecte. Fue una lástima”, resumió el balear sobre la derrota en el municipal gijonés.

“El primer gol es un balón parado en el que no nos dio tiempo a corregir las marcas que habíamos asignado y en el segundo la responsabilidad seguramente la tenga yo”, señaló José Luis Martí sobre el partido ante el Zaragoza. “El inicio estuvo relativamente bien, pero luego hubo un tramo en el que estuvimos muy metidos atrás. Tuvimos problemas a la hora de recuperar. Luego corregimos la situación, sobre todo de Christian y se igualó el partido. En la segunda mitad el equipo sí dio más talante de verticalidad, generando situaciones, aunque no muy claras. Nos apareció al final, conseguimos el empate y cuando esperábamos conseguir el segundo, perdimos un punto. Un punto que era valioso por cómo se había dado el partido”, continuó sobre la imagen del equipo. Ni el cambio en el banquillo hace al Sporting reaccionar Fueron varios, y groseros, los errores defensivos, pero Martí aseguró que “no me arrepiento” de haber apostado de inicio por renovar la pareja de centrales con Berrocal y Borja López. “Tomo decisiones pensando que es lo mejor”, advirtió antes de subrayar que “el equipo se pareció más a lo que queremos en la segunda parte”. No quiso señalar que el Sporting está ya metido de lleno en luchar por la permanencia. “El cuerpo técnico está para levantar el ánimo, el estado de esa presión y responsabilidad, e ir a por los tres puntos el próximo lunes. Hay que ser realistas, la situación no es cómoda, pero hay mimbres para salir adelante”, se limitó a concretar. No oculto su decepción por no haberse estrenado con triunfo y señaló que “siempre esperamos el máximo, pero el que tiene que convencer a los jugadores soy yo y la responsabilidad es mía”. Preguntado por la entrada de Nacho Méndez, uno de los jugadores silbados por la grada, comentó que “buscaba intentar que tuviera paciencia y último pase que Nacho nos pueda dar”. A la hora de individualizar, también habló de Kravets: “Quería jugar y entendió que era lo mejor. Ha hecho un partido completo en cuanto a lo que se le exigía. Ha dado todo lo que podía”. Por último, asumió que tiene un deber añadido para remediar el hartazgo de El Molinón. “Me preocupa El Molinón. El problema es que somos nosotros los que tenemos que cambiar los pitos por aplausos. Eso nos compete a todos”, concluyó.