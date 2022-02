Rafa Sastre y su aval a José Luis Martí: "Siempre ha sido un líder, es humilde y trabajador”

José Luis Martí arranca esta tarde (El Molinón, 16 horas) uno de los retos más difíciles de su carrera. “Tengo mucha ilusión”, confiesa el nuevo técnico del Sporting, que tiene catorce encuentros por delante para hacer un lavado de cara importante a un proyecto que lleva meses sin rumbo y que se ha cobrado la primera víctima con el cese de David Gallego tras la última derrota, la del pasado domingo frente a la Ponferradina (2-3). Martí es un técnico que ha sido siempre del agrado del consejo, pero las negociaciones para que al fin llegara a la entidad las cerró Javi Rico, director deportivo, el día antes del encuentro ante el Mirandés en Anduva.

Su contrato no es nada estable. Tiene vinculación para estos catorce partidos y otra temporada más en función de objetivos deportivos. El mallorquín no se muestra preocupado por sí mismo, sino que derrocha tranquilidad y optimismo a pesar de que la situación actual del proyecto deportivo no es nada esperanzadora. Martí no habla de play- off, no promete grandes remontadas, sino que solo piensa en el día a día. “Siempre ha sido un líder. Coincidí con él varios años en el Mallorca B que ascendió a Segunda División con una generación muy buena con Diego Tristán o Leo Franco y el capitán y quien llevaba las riendas de ese vestuario era Martí. Ayudaba mucho porque tenía siempre la capacidad de ver el vaso medio lleno en los peores momentos. Es una persona optimista por naturaleza”, confiesa Rafel Sastre, histórico capitán del Sporting (324 partidos con el club rojiblanco).

Sosegado y muy analítico con todas las decisiones que ha tomado en su amplia carrera, rechazó coger al Málaga cuando le llamó Manolo Gaspar tras relevar a José Alberto porque entendió que no era el momento de meterse de lleno en plena temporada en un proyecto ajeno y en una entidad que en los últimos años ha estado marcada por la inestabilidad. Martí ha llegado a Mareo con un conocimiento muy amplio del club y de su entorno.

Su “feeling” con el Sporting fue distinto, tras recabar mucha información. En los últimos días, telefoneó a Rafa Sastre y charló con él por espacio de unos diez minutos. Martí le trasladó al exjugador rojiblanco su satisfacción con la plantilla y le confesó que le gusta lo que se ha encontrado a su llegada a Mareo. “Hay muy buenos jugadores, hay mimbres; tenemos buen equipo”, le dijo. “En el fútbol siempre dependes de los resultados, pero tiene experiencia y está preparado. Además, tiene los valores que siempre ha tenido el club y también Asturias: es humilde y trabajador”, apunta Sastre.