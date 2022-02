Un hombre con dos pasiones

Las reacciones a la muerte de José Fernández no tardaron en llegar. El sentimiento generalizado es de desolación y tristeza por perder, ante todo, a una “buena persona. Fernández tenía dos pasiones, que mimó hasta el final: su familia, y el Sporting”, cuentan sus más allegados. “Se nos ha ido un gran sportinguista. Guardo un gran recuerdo de él”, explica Carlos García Cuervo, exentrenador del club rojiblanco. “Que descanse en paz. Cuando se va alguien es motivo de tristeza para todos. Lo conocía desde hace muchos años. Primero desde el colegio de la Inmaculada. Porque soy del mismo curso que su hijo Javier y luego como presidente cuando vine del Valencia en la temporada 95-96. Cuando fui secretario técnico depositó la confianza en mí para llevar la secretaría técnica. Él seguía manteniendo contacto, pasaba por Mareo y mi relación fue cordial totalmente. Siempre respetó mis decisiones y me dejó en todo momento trabajar”, dice Eloy Olaya, que fuera secretario técnico del Sporting (2006 a 2008) en la etapa de José Fernández. “Siempre hizo frente a todos los problemas y le tocó una época difícil”, dice el expresidente Ángel García Flórez (1997-1998).

“Solo puedo trasladar mi sentimiento de pena; lo siento muchísimo”, confiesa Manuel Vega-Arango , quien fuese presidente de la entidad rojiblanca en distintas etapas. Uno de los más afectados por la noticia fue Fernando Fuello, capellán del Sporting. “Fue un trabajador que salvó al Sporting de la ruina en varias ocasiones”, confiesa.

“Se hizo con las acciones del club en un momento en el que desde el gobierno de Tini Areces se buscaba a un inversor. Apareció la figura de un empresario gijonés para hacerse con las acciones. Hay quienes prefieren a un jeque árabe o un millonario ruso, yo siempre he creído que era mejor que apareciera la figura de un empresario de Gijón. Ha estado muchos años. Por eso es normal que haya tenido sus momentos de luces y sus momentos de sombras, pero es algo normal con todo el tiempo que ha estado”, explica José Ramón Tuero, concejal de Deportes.

“En primer lugar quiero enviar un fuerte abrazo a Javier, su hijo, también a su familia y amistades. Nunca es fácil despedirse. También me gustaría reconocer la trayectoria de José Fernández tanto en mundo del fútbol, donde comenzó como jugador hasta llegar a ser presidente del Sporting, como en el mundo de la construcción. José Fernández realmente fue un hombre hecho a sí mismo”, apunta la alcaldesa, Ana González.

“No tuve mucho contacto con él, salvo la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, ya que yo entonces era el concejal de deportes. Nos encontramos que teníamos poco plazo, empecé a conocerlo desde el Ayuntamiento y fue uno de los gijoneses que como empresario puso más dinero. Eso es de agradecimiento. Fue una persona polémica, porque en un mundo como el fútbol, que es tan pasional creo que a veces no acertó, pero hay que reconocer que José Fernández fue una persona importante para que no desapareciera el Sporting. Pero también de gestión polémica. Más de una vez se lo dije. Le comenté que no estaba de acuerdo, pero ha sido un hombre importante dentro de la historia del Sporting”, dice Daniel Gutiérrez Granda, que fuera concejal y director general de Deportes del Principado. El deporte gijonés también ha reaccionado a la pérdida. “Era socio del Gijón Industrial. Nos dio siempre un trato exquisito. Lamentamos mucho la pérdida”, dice Diego Junquera, presidente del Gijón Industrial. “Fue un gran empresario, el máximo accionista, padre del actual presidente, y nos ha dejado una persona muy relevante en nuestra ciudad, y trasladar mi pésame”, añade Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga. “Desde el Ceares queremos trasladar nuestro pésame a la familia y también al Sporting por la pérdida”, apunta Xosé Estrada, vicepresidente del club teyero.