Clemente: “Siempre me extrañó que quien salvó al Sporting no pudiese ir a El Molinón”

A Javier Clemente (Baracaldo, 71 años) ya nadie lo va a cambiar. Es rebelde. Y se expresa con suma sinceridad. Puede que fuera el último técnico que mantuvo contacto con José Fernández. Clemente llegó a Mareo en febrero de 2012, tras la destitución de Manolo Preciado y la transición de Iñaki Tejada como interino. No le dio para salvar al equipo. Esos meses coincidieron con la entrada en el Consejo de Javier Fernández, hoy presidente del Sporting. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA. Habla claro, directo. Contundente. A veces también hace silencios.

–¿Tenía relación con José Fernández?

–Sí. Tenía relación, pero sobre todo tenía relación con Vega-Arango, al que conocía desde muchos años antes de llegar al Sporting. Vega-Arango era una persona entrañable y respetada en el fútbol.Lo conocía del fútbol y de la Federación Española.

Clemente solo estuvo unos meses en Gijón. Tras el descenso, el consejo optó por un cambio y dar el banquillo de la entidad en Segunda División a Manolo Sánchez Murias, decisión que al técnico de Baracaldo le dolió porque, según él mismo explica en su versión, se enteró antes de que se confirmara la pérdida de categoría. “En esos meses yo principalmente hablaba en el día a día con Vega-Arango. Con Pepe Fernández hablaba, pero menos. De hecho mi salida del club coincide con la llegada de su hijo, Javier”.

–Usted llegó a defender públicamente a José Fernández en un momento de crítica social.

–Cuando uno es dueño de algo puede hacer lo que quiera. Yo no entendí porque el dueño del club no podía ir al campo porque era increpado y por culpa de eso lo pasaba mal. La afición del Sporting tenía que estar agradecida a una persona que puso mucho dinero y salvó al club de su desaparición en su momento. Pero que cada uno opine lo que quiera.

–¿Pero habló aquello con José Fernández?

–No iba porque lo pasaba mal y porque podía afectar al equipo al crearse un ambiente negativo. Y yo todo aquello lo vi como algo muy injusto e inmerecido. Nunca lo entendí. Hubo comentarios o críticas que no entendí y que eran... Eran muy injustas.

Javier Clemente mantiene que con ese apoyo público al dueño del club no buscaba ningún tipo de soporte de cara a una hipotética continuidad en la entidad rojiblanca.

–¿Se lo agradeció?

–¿Por qué? Yo no opino para que me agradezcan después las cosas. Yo siempre doy mi opinión, y ya está. No busco nada a cambio. Nunca lo hice.