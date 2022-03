Guille Rosas, lateral del Sporting, reconoció este mediodía en Mareo la lucha que tiene para superar los continuos problemas musculares que se le han acumulado en los últimos meses. "Mi temporada es jodida. Toqué todos los temas que pudieran influir en mis lesiones. Mejoré mucho en el apartado de mi nutrición. Puede venir de mi forma de correr y esprintar, por las características específicas de mi puesto y lo que me exige. Estamos mirando todo lo posible para que las lesiones no se vuelvan a repetir."

Su lucha contra las lesiones

"Mi temporada es jodida. Empecé muy bien con el premio de ir con la Sub21 y me volví a lesionar. Son momentos de la temporada en que lo pasas mal, el equipo también está yendo fatal y tú sientes esa culpa además de no poder ayudarles. Estoy haciendo todo lo posible, tratándome con profesionales del servicio médico, intentando buscar una solución al tema de las lesiones. Espero que no vuelva a pasar, encontrarme bien y que pueda ayudar al equipo desde dentro."

Situación del equipo

"Es una situación difícil. Llevamos una racha nada buena. Intentamos hacer cosas pero parece que no se puede ganar ni un partido. Desde fuera se ve todo bastante mal, pero el estar en esta racha hace que tengamos que trabajar todo el doble y todavía si cabe mucho mejor para tratar de darle la vuelta a la dinámica y a la situación."

"El próximo partido es muy importante. Estamos en una situación que no es la idónea y ellos están cerca de nosotros. Conseguir allí una victoria nos daría alas y al equipo le vendría muy bien anímicamente. Además nos permitiría salir de esa zona en la que no queremos estar."

"La temporada está siendo bastante dura. No nos salen las cosas por más que hacemos durante los partidos y los entrenamientos; llega el domingo y nos quedamos sin recompensa. Ves que no llegan las cosas y cuesta. Yo confío, aún quedan muchos partidos y, aunque sea una situación jodida, confío en la plantilla y el cuerpo técnico para darle la vuelta a la situación."

Martí

"El míster insiste en la intensidad, especialmente en la presión, en jugar hacia adelante, que seamos un equipo vertical sobre todo.. Llevamos una semana con él, es muy pronto para sacar conclusiones."