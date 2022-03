Montenegro cumple con su palabra y deja al Sporting sin Djuka por dos amistosos

Miodrag Radulovic ha cumplido con su palabra. Uros Djurdjevic, delantero del Sporting de Gijón, ha sido convocado por la selección de Montenegro para la disputa de dos partidos amistosos ante Armenia y Grecia el 24 y 28 de marzo, respectivamente. El seleccionador del conjunto balcánico ya anunció en LA NUEVA ESPAÑA la intención de citar el rojiblanco para estos dos encuentros después de que el delantero del conjunto gijonés hiciera público su deseo de evitar ir a estos encuentros para ayudar al Sporting a intentar pelear por escalar a la zona alta de la clasificación. Djuka será baja para recibir al Cartagena.

“Será citado en marzo y tendrá que venir. Las reglas son las mismas para todos”, sentenció Miodrag Radulovic el pasado mes de febrero, en respuesta a la intención de Djuka de evitar esta citación. El delantero del Sporting esperaba no participar dado que la competición en Segunda División continúa y los próximos compromisos de Montenegro son dos ensayos sin influencia a nivel clasificatorio para ninguna competición. No ha convencido a su entrenador, que le ve como un jugador importante dentro de las pruebas que pretende realizar para preparar la Uefa Nations League, que se disputará en verano. “Las reglas de FIFA son claras. Si vas convocado, el club está obligado a dejar al jugador. La misma regla se aplicará a todos los futbolistas. Nosotros ya vivimos una situación con el Sporting el año pasado y no queremos que se repita”, señaló hace unas semanas Radulovic. No parece que en el tiempo que resta para que Djuka tenga que hacer las maletas y volver con Montenegro haya un arreglo para que el goleador del conjunto gijonés pueda estar disponible en el duelo ante el Cartagena.