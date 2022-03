Martí, entrenador del Sporting: "El equipo está con ánimo de revancha"

“El equipo está con ánimo de revancha”. José Luis Martí, entrenador del Sporting, ve a sus jugadores con ganas de demostrar en Anoeta todo lo que se resistió durante su debut como entrenador ante el Zaragoza. El técnico balear, que regresa a la que fuera su casa en 2008, asegura que sólo piensan en conseguir los tres puntos y esperará hasta última hora por Marc Valiente y Fran Villalba, que continúan ejercitándose al margen. No descarta más cambios en el once que el del sancionado Berrocal.

Revancha. “Hemos tenido una semana más larga para trabajar conceptos. El equipo está con muchas ganas, con ánimo de revancha, sabiendo que tenemos nuestras opciones. No nos cabe otra cosa en la cabeza que no sea la victoria”.

Valiente y Villalba. “Tanto Marc como Fran están en proceso de recuperación. Vamos a esperar hasta el último entrenamiento para ver si pueden viajar. A partir de ahí, decidiremos (si entran o no en el once). Hay plena confianza en Babin y Borja”.

Madurar los partidos. “Vi el partido (ante el Zaragoza) hasta dos veces. Ese mensaje de ser ambiciosos y ser verticales… Hay que tener más paciencia. No hay que confundir la velocidad y la verticalidad, con la precipitación. Mi trabajo es preparar a los jugadores para eso. Lo ideal sería poder adelantarnos pronto, pero no tenemos que tener esa ansiedad cuando vamos por detrás en el marcador”.

Vuelta a Anoeta. “Fueron seis meses maravillosos. No se consiguió el objetivo y en un minuto se nos fue el ascenso, pero aprendí muchísimo allí. Muchas de las cosas que quiero inculcar a mis equipos las aprendí en la Real con Juanma Lillo. De todas formas, eso ahora está al margen. Ahora estoy centrado en el Sporting: quiero un equipo competitivo, que vaya a por la victoria”.

Cambio en la portería. “Nosotros valoramos todo siempre, no solo en la portería. Miramos cómo se encuentran los jugadores y en función de lo que transmiten en los entrenamientos y el rival buscamos el mejor once, también en la portería”.

Más novedades en el once. “Todo es planteable, pero no puedo dar una alineación que no tengo pensada, aunque haya alguna idea. Primero tengo que comunicarlo a los futbolistas y tampoco quiero dar pistas al rival. Pero sí, puede haber más cambios”.

Sanse, ¿rival directo? “Para mí lo son todos. No me ocupa otro ahora mismo. El rival directo es el que nos enfrentamos en el siguiente partido”.

La guerra y el vestuario. “Lo están llevando de una manera ejemplar (Kravets, Bogdan y Eric Ramírez). Están trabajando e intentamos ayudarles para lo que necesiten en todo aquello que les haga sentir mejor. Intentemos apoyarles para que puedan seguir rindiendo como lo están haciendo”.