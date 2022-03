“Ojalá así sea". José Luis Martí, entrenador del Sporting, no oculta su deseo de que Djuka pueda estar disponible ante el Cartagena después de conocerse que el jugador ha sido citado por su selección para dos partidos amistosos, ante Armenia y Grecia. El delantero rojiblanco intenta negociar con su Federación que al menos le permitan adelantar su vuelta, algo que le haría estar disponible en el duelo en El Molinón ante el cuadro cartagenero. Eso también implicaría perderse el segundo de los dos partidos de Montenegro, el que le medirá a Grecia.

"No me lo he llegado a plantear todavía. Lo dejo en stand-by", dice José Luis Martí sobre la situación de Djuka con Montenegro, algo que influye directamente al Sporting porque la Segunda División no se detendrá en fechas de convocatorias internacionales. "Lo que me ocupa ahora es el día a día y la Real Sociedad B”, añadió el preparador rojiblancos para centrar la mirada en el duelo del próximo lunes, mientras el máximo goleador del equipo negocia con su Federación.