Sergio Sánchez, ante la visita al Tuilla: “Es el examen más difícil”

“Es el examen más difícil de la categoría y de toda la competición. El que no pasa por ese examen no se bautiza en la categoría”. Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B, define de una manera muy clara lo exigente que siempre ha sido visitar al Tuilla. El conjunto rojiblanco jugará en El Candín mañana, a las 17.00 horas, con el objetivo de sumar tres puntos que le refrenden en su objetivo de lograr el ascenso. “Tenemos que sumar mucho fuera de casa y queremos mostrar nuestra candidatura a todo siendo capaces de ganar allí”, defiende el técnico. Impulsado por la lluvia de goles con la que superó al Langreo B en Mareo (5-2), el Sporting B tiene ante el Tuilla una prueba de fuego para mantenerse en la pelea por el liderato y continuar con su crecimiento. “El Candín es muy peculiar, sobre todo por las dimensiones y el ambiente. La gente vive mucho los partidos y condiciona al árbitro y al rival. Es un ambiente de fútbol muy bueno que si no estás con la intensidad adecuada es difícil sacar los partidos”, avisa Sergio Sánchez. El entrenador rojiblanco ve clave “jugar a pocos toques y asociarse muy rápido”, algo que ha trabajado durante la semana, al igual que las acciones a balón parado. El Candín aprieta en el amplio sentido de la palabra.

El juvenil visita esta tarde al Compostela

El División de Honor del Sporting vuelve esta tarde a la competición lejos de Mareo. El conjunto rojiblanco visita al Compostela a partir de las 16.00 horas después de su victoria por la mínima ante el Ural en Mareo (1-0). El equipo dirigido por Caco Morán marcha quinto en la clasificación con 35 puntos, los mismos que suma el Oviedo, cuarto. El Compostela, por su parte, es octavo, con tres puntos menos que los gijoneses. Las que jugarán mañana un partido importante en Mareo serán las jugadoras del Sporting Femenino. Las de Rafa Bernal, colistas de la Reto Iberdrola, reciben al Levante Las Planas, líder de la categoría, a partir de las 16.00 horas.